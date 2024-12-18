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Банки ужесточают условия по кредиткам: что делать заемщику - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Банки ужесточают условия по кредиткам: что делать заемщику
Банки ужесточают условия по кредиткам: что делать заемщику - 18.12.2024, ПРАЙМ
Банки ужесточают условия по кредиткам: что делать заемщику
Банки ужесточают условия по кредитным картам - сокращают грейс-период и повышают процентные ставки. Что делать, если ваш лимит внезапно сократили, уменьшили... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T02:02+0300
2024-12-18T02:02+0300
банки
финансы
кредитные карты
лимит по кредитным картам
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банки ужесточают условия по кредитным картам - сокращают грейс-период и повышают процентные ставки. Что делать, если ваш лимит внезапно сократили, уменьшили грейс-период или потребовали внести всю сумму задолженности, агентству “Прайм” рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.“Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте”, - предупредила она.Некоторые банки, например, Сбер, снижают лимит, если клиент долгое время не пользуется кредитной картой или делает это недостаточно активно. Также лимит может быть снижен при неудовлетворительной платежной дисциплине, когда не вовремя вносятся минимальные платежи, поэтому важно вносить их ежемесячно.Еще одной причиной снижения лимита, может быть наличие просроченной задолженности по кредитной карте. В случае наличия просроченной задолженности ее нужно погасить - иначе банк имеет право потребовать вернуть всю сумму досрочно вместе с процентами и пени. Если у Вас нет возможности выплатить сумму кредита, то необходимо обратиться в свой банк и объяснить ситуацию. Банк может предложить варианты погашения кредита путем реструктуризации либо предложить что-то другое.Если Вы считаете, что снижение лимита и уменьшение грейс-периода не связано с Вашими действиями или отсутствием действий по кредитной карте, то можно попробовать убедить Банк снова увеличить лимит и грейс-период. Если же это не удастся, то можно рассмотреть варианты получения кредита в другом банке, заключила Горбунова.
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банки, финансы, кредитные карты, лимит по кредитным картам
Банки, Финансы, кредитные карты, лимит по кредитным картам
02:02 18.12.2024
 
Банки ужесточают условия по кредиткам: что делать заемщику

Доцент Горбунова: если банк урезал вам кредитный лимит, проверьте наличие долга

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банки ужесточают условия по кредитным картам - сокращают грейс-период и повышают процентные ставки. Что делать, если ваш лимит внезапно сократили, уменьшили грейс-период или потребовали внести всю сумму задолженности, агентству “Прайм” рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
“Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте”, - предупредила она.
Некоторые банки, например, Сбер, снижают лимит, если клиент долгое время не пользуется кредитной картой или делает это недостаточно активно. Также лимит может быть снижен при неудовлетворительной платежной дисциплине, когда не вовремя вносятся минимальные платежи, поэтому важно вносить их ежемесячно.
Еще одной причиной снижения лимита, может быть наличие просроченной задолженности по кредитной карте. В случае наличия просроченной задолженности ее нужно погасить - иначе банк имеет право потребовать вернуть всю сумму досрочно вместе с процентами и пени. Если у Вас нет возможности выплатить сумму кредита, то необходимо обратиться в свой банк и объяснить ситуацию. Банк может предложить варианты погашения кредита путем реструктуризации либо предложить что-то другое.
Если Вы считаете, что снижение лимита и уменьшение грейс-периода не связано с Вашими действиями или отсутствием действий по кредитной карте, то можно попробовать убедить Банк снова увеличить лимит и грейс-период. Если же это не удастся, то можно рассмотреть варианты получения кредита в другом банке, заключила Горбунова.
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