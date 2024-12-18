https://1prime.ru/20241218/kredity-853639225.html

Банки ужесточают условия по кредиткам: что делать заемщику

Банки ужесточают условия по кредиткам: что делать заемщику - 18.12.2024, ПРАЙМ

Банки ужесточают условия по кредиткам: что делать заемщику

Банки ужесточают условия по кредитным картам - сокращают грейс-период и повышают процентные ставки. Что делать, если ваш лимит внезапно сократили, уменьшили... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T02:02+0300

2024-12-18T02:02+0300

2024-12-18T02:02+0300

банки

финансы

кредитные карты

лимит по кредитным картам

https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_0:43:3491:2006_1920x0_80_0_0_48aecfb9c40398afb3eb8d00998d95aa.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банки ужесточают условия по кредитным картам - сокращают грейс-период и повышают процентные ставки. Что делать, если ваш лимит внезапно сократили, уменьшили грейс-период или потребовали внести всю сумму задолженности, агентству “Прайм” рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.“Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте”, - предупредила она.Некоторые банки, например, Сбер, снижают лимит, если клиент долгое время не пользуется кредитной картой или делает это недостаточно активно. Также лимит может быть снижен при неудовлетворительной платежной дисциплине, когда не вовремя вносятся минимальные платежи, поэтому важно вносить их ежемесячно.Еще одной причиной снижения лимита, может быть наличие просроченной задолженности по кредитной карте. В случае наличия просроченной задолженности ее нужно погасить - иначе банк имеет право потребовать вернуть всю сумму досрочно вместе с процентами и пени. Если у Вас нет возможности выплатить сумму кредита, то необходимо обратиться в свой банк и объяснить ситуацию. Банк может предложить варианты погашения кредита путем реструктуризации либо предложить что-то другое.Если Вы считаете, что снижение лимита и уменьшение грейс-периода не связано с Вашими действиями или отсутствием действий по кредитной карте, то можно попробовать убедить Банк снова увеличить лимит и грейс-период. Если же это не удастся, то можно рассмотреть варианты получения кредита в другом банке, заключила Горбунова.

https://1prime.ru/20241212/avto-853471916.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, кредитные карты, лимит по кредитным картам