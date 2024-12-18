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В Крыму рассказали о мерах по сдерживанию цен на топливо - 18.12.2024, ПРАЙМ
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В Крыму рассказали о мерах по сдерживанию цен на топливо
В Крыму рассказали о мерах по сдерживанию цен на топливо - 18.12.2024, ПРАЙМ
В Крыму рассказали о мерах по сдерживанию цен на топливо
Цены на топливо на АЗС Крыма расти не будут, планируется ряд мер, которые позволят их стабилизировать на уровне цен Краснодарского края с дополнительной... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T15:47+0300
2024-12-18T15:47+0300
энергетика
россия
крым
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – ПРАЙМ. Цены на топливо на АЗС Крыма расти не будут, планируется ряд мер, которые позволят их стабилизировать на уровне цен Краснодарского края с дополнительной наценкой на уровне 1 рубля, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Больная тема – цены на топливо... Не будет расти стоимость (топлива). Мало того, я переговорил с вице-премьерами федерального правительства, нашли путь, не буду раскрывать детали, но выйдем (на уровень цен на топливо) – Краснодарский край плюс 1 рубль, думаю, в течение ближайшего месяца" , - сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". Глава республики отметил, что логистика и сроки доставки топлива на полуостров будут скорректированы, это позволит достичь необходимого результата. Ранее Аксенов сообщал, что Крым намерен обратиться за поддержкой к правительству России для стабилизации цен на топливо. Он отмечал, что разница в цене на литр бензина с другими регионами Южного федерального округа достигает 6 рублей. Цены на топливо на крымских АЗС за последние три месяца выросли на несколько рублей. Стоимость литра стандартного бензина Аи-95 приближается к 70 рублям. В декабре 2023 года цена бензина той же марки в Крыму не превышала 60 рублей за литр.
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россия, крым, топливо
Энергетика, РОССИЯ, КРЫМ, топливо
15:47 18.12.2024
 
В Крыму рассказали о мерах по сдерживанию цен на топливо

Аксенов: цены на топливо в Крыму расти не будут

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Глава Республики Крым Сергей Аксенов
#Глава Республики Крым Сергей Аксенов - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – ПРАЙМ. Цены на топливо на АЗС Крыма расти не будут, планируется ряд мер, которые позволят их стабилизировать на уровне цен Краснодарского края с дополнительной наценкой на уровне 1 рубля, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Больная тема – цены на топливо... Не будет расти стоимость (топлива). Мало того, я переговорил с вице-премьерами федерального правительства, нашли путь, не буду раскрывать детали, но выйдем (на уровень цен на топливо) – Краснодарский край плюс 1 рубль, думаю, в течение ближайшего месяца" , - сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
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Глава республики отметил, что логистика и сроки доставки топлива на полуостров будут скорректированы, это позволит достичь необходимого результата.
Ранее Аксенов сообщал, что Крым намерен обратиться за поддержкой к правительству России для стабилизации цен на топливо. Он отмечал, что разница в цене на литр бензина с другими регионами Южного федерального округа достигает 6 рублей.
Цены на топливо на крымских АЗС за последние три месяца выросли на несколько рублей. Стоимость литра стандартного бензина Аи-95 приближается к 70 рублям. В декабре 2023 года цена бензина той же марки в Крыму не превышала 60 рублей за литр.
 
ЭнергетикаРОССИЯКРЫМтопливо
 
 
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