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Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона
Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона - 18.12.2024, ПРАЙМ
Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона
Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные,... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T11:22+0300
2024-12-18T11:49+0300
общество
владимир путин
рф
москва
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в эфире телеканала "Россия 24". По данным на утро среды к мероприятию поступило 1 5539 761 вопросов, из них - 831 966 в виде звонка в колл-центр, 373 262 - сообщением, 96 363 обращений принято через сайт, 40 008 - через официальное мобильное приложение, 198 162 обращения пришли из соцсетей. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.Для обработки поступающих сообщений в этом году впервые задействован искусственный интеллект - гигачат Сбербанка, который помогает анализировать сообщения для информирования главы государства. Уже известен возраст респондентов и сформирован топ-10 проблем, которых их больше всего волнуют.
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общество , владимир путин, рф, москва
Общество , Владимир Путин, РФ, МОСКВА
11:22 18.12.2024 (обновлено: 11:49 18.12.2024)
 
Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона

Число обращений на прямую линию Путиным 19 декабря превысило 1,5 миллиона

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в эфире телеканала "Россия 24".
По данным на утро среды к мероприятию поступило 1 5539 761 вопросов, из них - 831 966 в виде звонка в колл-центр, 373 262 - сообщением, 96 363 обращений принято через сайт, 40 008 - через официальное мобильное приложение, 198 162 обращения пришли из соцсетей.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.
Для обработки поступающих сообщений в этом году впервые задействован искусственный интеллект - гигачат Сбербанка, который помогает анализировать сообщения для информирования главы государства. Уже известен возраст респондентов и сформирован топ-10 проблем, которых их больше всего волнуют.
 
ОбществоВладимир ПутинРФМОСКВА
 
 
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