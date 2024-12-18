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СМИ раскрыло, на кого повлияло обесценивание турецкой лиры - 18.12.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыло, на кого повлияло обесценивание турецкой лиры
СМИ раскрыло, на кого повлияло обесценивание турецкой лиры - 18.12.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, на кого повлияло обесценивание турецкой лиры
Давление на валюты развивающихся рынков в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США отразилось и на турецкой лире (TL), обесценивание... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T11:22+0300
2024-12-18T11:22+0300
мир
турция
лира
развивающиеся страны
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АНКАРА,18 дек – ПРАЙМ. Давление на валюты развивающихся рынков в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США отразилось и на турецкой лире (TL), обесценивание турецкой национальной валюты отразилось и на валютах развивающихся стран, пишет турецкое экономическое издание Dünya. Стоимость турецкой лиры к доллару в среду вновь обновила исторический минимум и преодолела круглую отметку в 35 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.27 мск курс доллара к турецкой лире растёт на 0,13% с уровня предыдущего закрытия в 34,9746 лиры, до 35,019 лиры. "Давление на валюты развивающихся рынков в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США отразилось и на турецкой лире. Обменный курс USD/TL достиг своего исторического пика, впервые превысив отметку 35, показав рост более чем на 18% в 2024 году. Рост курса USD/TL также оказал давление на валюты развивающихся стран на мировых рынках", - пишет издание. Эксперты рынка утверждают, что колебания валютных курсов напрямую зависят от решений Федеральной резервной системы относительно дальнейшей величины учётной ставки, данных об инфляции и событий в мире. "Особенно ожидания повышения процентных ставок и глобальные экономические риски могут привести к резким движениям на валютном рынке", - пишет издание.
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мир, турция, лира, развивающиеся страны
МИР, ТУРЦИЯ, лира, Развивающиеся страны
11:22 18.12.2024
 
СМИ раскрыло, на кого повлияло обесценивание турецкой лиры

Dünya: обесценивание турецкой лиры отразилось на валютах развивающихся стран

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости
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АНКАРА,18 дек – ПРАЙМ. Давление на валюты развивающихся рынков в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США отразилось и на турецкой лире (TL), обесценивание турецкой национальной валюты отразилось и на валютах развивающихся стран, пишет турецкое экономическое издание Dünya.
Стоимость турецкой лиры к доллару в среду вновь обновила исторический минимум и преодолела круглую отметку в 35 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.27 мск курс доллара к турецкой лире растёт на 0,13% с уровня предыдущего закрытия в 34,9746 лиры, до 35,019 лиры.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
Турецкая лира снова обновила исторический минимум
09:42
"Давление на валюты развивающихся рынков в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США отразилось и на турецкой лире. Обменный курс USD/TL достиг своего исторического пика, впервые превысив отметку 35, показав рост более чем на 18% в 2024 году. Рост курса USD/TL также оказал давление на валюты развивающихся стран на мировых рынках", - пишет издание.
Эксперты рынка утверждают, что колебания валютных курсов напрямую зависят от решений Федеральной резервной системы относительно дальнейшей величины учётной ставки, данных об инфляции и событий в мире.
"Особенно ожидания повышения процентных ставок и глобальные экономические риски могут привести к резким движениям на валютном рынке", - пишет издание.
 
МИРТУРЦИЯлираРазвивающиеся страны
 
 
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