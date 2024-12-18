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В Магадане начался период ледовых проводок - 18.12.2024, ПРАЙМ
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В Магадане начался период ледовых проводок
В Магадане начался период ледовых проводок - 18.12.2024, ПРАЙМ
В Магадане начался период ледовых проводок
Капитан морского порта Магадана подписал распоряжение о старте периода ледовых проводок, работу порта обеспечит ледокол "Москва", сообщает "АМП Охотского моря и | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T07:21+0300
2024-12-18T07:21+0300
энергетика
бизнес
экономика
магадан
охотское море
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МАГАДАН, 18 дек - ПРАЙМ. Капитан морского порта Магадана подписал распоряжение о старте периода ледовых проводок, работу порта обеспечит ледокол "Москва", сообщает "АМП Охотского моря и Татарского пролива". "В связи с началом ледообразования в Тауйской губе и в бухте Нагаева (Магаданская обл, Охотское море), распоряжением капитана морского порта с 16 декабря 2024 года объявлено о начале периода ледокольных проводок судов в морском порту Магадан... Работу морского порта Магадан будет обеспечивать ледокол "Москва", который хорошо зарекомендовал себя в прошлые годы", - говорится в сообщении. Дополняется, что в зимний период будет работать Бассейновая Комиссия, которая займется организацией ледокольных проводок судов в морской порт Магадан от точки формирования каравана и обратно.
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бизнес, магадан, охотское море
Энергетика, Бизнес, Экономика, Магадан, Охотское море
07:21 18.12.2024
 
В Магадане начался период ледовых проводок

Капитан морского порта Магадана подписал распоряжение о старте периода ледовых проводок

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МАГАДАН, 18 дек - ПРАЙМ. Капитан морского порта Магадана подписал распоряжение о старте периода ледовых проводок, работу порта обеспечит ледокол "Москва", сообщает "АМП Охотского моря и Татарского пролива".
"В связи с началом ледообразования в Тауйской губе и в бухте Нагаева (Магаданская обл, Охотское море), распоряжением капитана морского порта с 16 декабря 2024 года объявлено о начале периода ледокольных проводок судов в морском порту Магадан... Работу морского порта Магадан будет обеспечивать ледокол "Москва", который хорошо зарекомендовал себя в прошлые годы", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в зимний период будет работать Бассейновая Комиссия, которая займется организацией ледокольных проводок судов в морской порт Магадан от точки формирования каравана и обратно.
 
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