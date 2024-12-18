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Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года - 18.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241218/matkapital-853657929.html
Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года
Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года - 18.12.2024, ПРАЙМ
Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года
Размер материнского капитала после продления программы до 2030 года по-прежнему будет индексироваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T16:32+0300
2024-12-18T17:25+0300
экономика
михаил мишустин
индексация
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Размер материнского капитала после продления программы до 2030 года по-прежнему будет индексироваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. В ходе заседания Мишустин напомнил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно. Правительство рассмотрит необходимые для этого поправки в законодательство, добавил премьер. "Пролонгация действующей программы до 2030 года позволит поддержать еще почти пять миллионов семей. И размер материнского капитала по-прежнему будет индексироваться. Уже с февраля он составит более 676 тысяч рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тысячи рублей", - сказал Мишустин. "Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект "Семья", который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства", – подчеркнул глава правительства. -0-
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михаил мишустин, индексация
Экономика, Михаил Мишустин, индексация
16:32 18.12.2024 (обновлено: 17:25 18.12.2024)
 
Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года

Мишустин: маткапитал после продления программы будет индексироваться

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкматкапитал
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Размер материнского капитала после продления программы до 2030 года по-прежнему будет индексироваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
В ходе заседания Мишустин напомнил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно. Правительство рассмотрит необходимые для этого поправки в законодательство, добавил премьер.
"Пролонгация действующей программы до 2030 года позволит поддержать еще почти пять миллионов семей. И размер материнского капитала по-прежнему будет индексироваться. Уже с февраля он составит более 676 тысяч рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тысячи рублей", - сказал Мишустин.
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
Правительство поддержало продление программы маткапитала до 2030 года
16 декабря, 13:59
"Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект "Семья", который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства", – подчеркнул глава правительства. -0-
 
ЭкономикаМихаил Мишустининдексация
 
 
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