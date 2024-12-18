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Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года

Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года - 18.12.2024, ПРАЙМ

Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года

Размер материнского капитала после продления программы до 2030 года по-прежнему будет индексироваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T16:32+0300

2024-12-18T16:32+0300

2024-12-18T17:25+0300

экономика

михаил мишустин

индексация

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Размер материнского капитала после продления программы до 2030 года по-прежнему будет индексироваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. В ходе заседания Мишустин напомнил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно. Правительство рассмотрит необходимые для этого поправки в законодательство, добавил премьер. "Пролонгация действующей программы до 2030 года позволит поддержать еще почти пять миллионов семей. И размер материнского капитала по-прежнему будет индексироваться. Уже с февраля он составит более 676 тысяч рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тысячи рублей", - сказал Мишустин. "Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект "Семья", который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства", – подчеркнул глава правительства. -0-

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михаил мишустин, индексация