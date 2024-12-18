https://1prime.ru/20241218/matkapital-853657929.html
Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года
Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года - 18.12.2024, ПРАЙМ
Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года
Размер материнского капитала после продления программы до 2030 года по-прежнему будет индексироваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T16:32+0300
2024-12-18T16:32+0300
2024-12-18T17:25+0300
экономика
михаил мишустин
индексация
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b60cb35d40fddecbb76656421740a1a9.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Размер материнского капитала после продления программы до 2030 года по-прежнему будет индексироваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. В ходе заседания Мишустин напомнил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно. Правительство рассмотрит необходимые для этого поправки в законодательство, добавил премьер. "Пролонгация действующей программы до 2030 года позволит поддержать еще почти пять миллионов семей. И размер материнского капитала по-прежнему будет индексироваться. Уже с февраля он составит более 676 тысяч рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тысячи рублей", - сказал Мишустин. "Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект "Семья", который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства", – подчеркнул глава правительства. -0-
https://1prime.ru/20241216/matkapital-853605977.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7bec6517f5fc012ed2e8ae65781c1fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, индексация
Экономика, Михаил Мишустин, индексация
Правительство продолжит индексацию маткапитала до 2030 года
Мишустин: маткапитал после продления программы будет индексироваться
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Размер материнского капитала после продления программы до 2030 года по-прежнему будет индексироваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
В ходе заседания Мишустин напомнил, что программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно. Правительство рассмотрит необходимые для этого поправки в законодательство, добавил премьер.
"Пролонгация действующей программы до 2030 года позволит поддержать еще почти пять миллионов семей. И размер материнского капитала по-прежнему будет индексироваться. Уже с февраля он составит более 676 тысяч рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тысячи рублей", - сказал Мишустин.
Правительство поддержало продление программы маткапитала до 2030 года
"Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект "Семья", который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства", – подчеркнул глава правительства. -0-