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МЭА ожидает снижения экспорта угля из России в 2024 году
МЭА ожидает снижения экспорта угля из России в 2024 году - 18.12.2024, ПРАЙМ
МЭА ожидает снижения экспорта угля из России в 2024 году
Объем экспорта угля из России снизится на 6% до 199 миллионов тонн в 2024 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T16:13+0300
2024-12-18T16:13+0300
2024-12-18T16:13+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Объем экспорта угля из России снизится на 6% до 199 миллионов тонн в 2024 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Как отмечается в отчете агентства, в 2025 российский экспорт угля составит 185 миллионов тонн, в 2026 году - 180 миллионов тонн, а в 2027 году - 178 миллионов тонн. В 2024 году экспорт российского энергетического угля снизится на 8%, до 149 миллионов тонн на фоне санкций и наличия узких мест в инфраструктуре, ожидает агентство. Вывоз коксующегося угля упадет на 10% в течение следующих трех лет и к 2027 году достигнет 44 миллионов тонн. Доходы от экспорта угля РФ в текущем году будут на 20% ниже показателей 2021 года, посчитало МЭА. В агентстве отметили, что на это повлияли более низкие цены в этом году и необходимость дисконтов для привлечения покупателей.
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россия, мэа, уголь
МЭА ожидает снижения экспорта угля из России в 2024 году
МЭА ожидает снижения экспорта угля из России в 2024 году на шесть процентов
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Объем экспорта угля из России снизится на 6% до 199 миллионов тонн в 2024 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).
Как отмечается в отчете агентства, в 2025 российский экспорт угля составит 185 миллионов тонн, в 2026 году - 180 миллионов тонн, а в 2027 году - 178 миллионов тонн.
В 2024 году экспорт российского энергетического угля снизится на 8%, до 149 миллионов тонн на фоне санкций и наличия узких мест в инфраструктуре, ожидает агентство. Вывоз коксующегося угля упадет на 10% в течение следующих трех лет и к 2027 году достигнет 44 миллионов тонн.
Доходы от экспорта угля РФ в текущем году будут на 20% ниже показателей 2021 года, посчитало МЭА. В агентстве отметили, что на это повлияли более низкие цены в этом году и необходимость дисконтов для привлечения покупателей.
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