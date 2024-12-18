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Медведев прокомментировал слова Times о законности теракта против Кириллова
Медведев прокомментировал слова Times о законности теракта против Кириллова - 18.12.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал слова Times о законности теракта против Кириллова
Россия должна рассматривать всех чиновников Североатлантического альянса, которые принимали решение о помощи Украине, в качестве своей законной цели. Такое... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T12:43+0300
2024-12-18T12:43+0300
2024-12-18T12:43+0300
россия
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия должна рассматривать всех чиновников Североатлантического альянса, которые принимали решение о помощи Украине, в качестве своей законной цели. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.По его словам, это следует сделать в соответствии с логикой публикации The Times об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова."И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России", - написал Медведев.Российский политик прокомментировал публикацию в The Times, в которой теракт против Кириллова и его помощника назвали "законным актом обороны". Медведев отметил, что по этой логике все должностные лица стран Североатлантического альянса, принимавшие решение о военной помощи Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России.
https://1prime.ru/20241217/medvedev-853638825.html
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россия, дмитрий медведев, нато
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев прокомментировал слова Times о законности теракта против Кириллова
Медведев: слова Times о теракте против Кириллова говорят об участии НАТО в войне
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ.
Россия должна рассматривать всех чиновников Североатлантического альянса, которые принимали решение о помощи Украине, в качестве своей законной цели. Такое заявление в своем Telegram-канале
сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По его словам, это следует сделать в соответствии с логикой публикации The Times об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
"И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России", - написал Медведев.
Российский политик прокомментировал публикацию в The Times, в которой теракт против Кириллова и его помощника назвали "законным актом обороны". Медведев отметил, что по этой логике все должностные лица стран Североатлантического альянса, принимавшие решение о военной помощи Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России.
Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова