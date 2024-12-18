https://1prime.ru/20241218/mid-853649295.html
В МИД назвали главного выгодополучателями от убийства начальника РХБЗ
В МИД назвали главного выгодополучателями от убийства начальника РХБЗ - 18.12.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали главного выгодополучателями от убийства начальника РХБЗ
Главными выгодополучателями от убийства генерала-лейтенанта Игоря Кириллова являются англосаксы, а киевский режим стал лишь инструментом. Об этом заявила... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T10:31+0300
2024-12-18T10:31+0300
2024-12-18T10:31+0300
россия
мид
мария захарова
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Главными выгодополучателями от убийства генерала-лейтенанта Игоря Кириллова являются англосаксы, а киевский режим стал лишь инструментом. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова."Мы видим, что киевский режим взял на себя ответственность в очередной раз за новый теракт. Все эти СБУшные шестерки, бесноватый киевский режим, это все инструментарий, управляется все англосаксами. Они главнее выгодополучатели от киевского терроризма" - сказала на в ходе брифинга.В то же время официальный представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что Москва понимает цели теракта против Кириллова. По ее словам, он сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия.
https://1prime.ru/20241217/terakt-853639590.html
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россия, мид, мария захарова
РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
В МИД назвали главного выгодополучателями от убийства начальника РХБЗ
МИД: главные выгодополучатели от теракта против Кириллова – англосаксы
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Главными выгодополучателями от убийства генерала-лейтенанта Игоря Кириллова являются англосаксы, а киевский режим стал лишь инструментом. Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Мы видим, что киевский режим взял на себя ответственность в очередной раз за новый теракт. Все эти СБУшные шестерки, бесноватый киевский режим, это все инструментарий, управляется все англосаксами. Они главнее выгодополучатели от киевского терроризма" - сказала на в ходе брифинга.
В то же время официальный представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что Москва понимает цели теракта против Кириллова. По ее словам, он сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия.
Россия поднимет вопрос об убийстве Кириллова на заседании Совбеза ООН