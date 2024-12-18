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Президент Азербайджана назвал апокалипсисом возможную войну России и НАТО
Президент Азербайджана назвал апокалипсисом возможную войну России и НАТО - 18.12.2024, ПРАЙМ
Президент Азербайджана назвал апокалипсисом возможную войну России и НАТО
Вероятный сценарий горячей войны между Россией и НАТО можно сравнить с мировым апокалипсисом. Такое заявление в интервью ВГТРК и РИА Новости сделал президент... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T10:10+0300
2024-12-18T10:10+0300
2024-12-18T10:10+0300
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БАКУ, 18 дек – ПРАЙМ. Вероятный сценарий горячей войны между Россией и НАТО можно сравнить с мировым апокалипсисом. Такое заявление в интервью ВГТРК и РИА Новости сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.Он также отметил, что никто не выйдет из подобной конфликта победителем, и даже страны, находящиеся далеко от основного театра военных действий, не смогут чувствовать себя в безопасности. По словам Алиева, активность Североатлантического альянса на западных границах России вызывает серьезные опасения, и Москва рассматривает действия Альянса по расширению своих инициатив как попытку сдерживания. Несмотря на это, российские власти уверяют, что не намерены угрожать другим государствам. В то же время Алиев добавил, что Азербайджан планирует и далее закупать российское оружие, но этот процесс приостановлен по объективным причинам. По его словам, временное отсутствие новых контрактов объясняется работой российского ВПК "на внутреннего потребителя".Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что у России нет планов атаковать страны НАТО, мужчая такая агрессия не имеет смысла.
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россия, азербайджан, ильхам алиев, нато, сша
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Ильхам Алиев, НАТО, США
Президент Азербайджана назвал апокалипсисом возможную войну России и НАТО
Алиев: потенциальная война России и США станет мировым апокалипсисом
БАКУ, 18 дек – ПРАЙМ. Вероятный сценарий горячей войны между Россией и НАТО можно сравнить с мировым апокалипсисом. Такое заявление в интервью ВГТРК и РИА Новости сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Он также отметил, что никто не выйдет из подобной конфликта победителем, и даже страны, находящиеся далеко от основного театра военных действий, не смогут чувствовать себя в безопасности.
По словам Алиева, активность Североатлантического альянса на западных границах России вызывает серьезные опасения, и Москва рассматривает действия Альянса по расширению своих инициатив как попытку сдерживания. Несмотря на это, российские власти уверяют, что не намерены угрожать другим государствам.
В то же время Алиев добавил, что Азербайджан планирует и далее закупать российское оружие, но этот процесс приостановлен по объективным причинам. По его словам, временное отсутствие новых контрактов объясняется работой российского ВПК "на внутреннего потребителя".
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что у России нет планов атаковать страны НАТО, мужчая такая агрессия не имеет смысла.
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