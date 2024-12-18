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В США сократилась добыча нефти

В США сократилась добыча нефти - 18.12.2024, ПРАЙМ

В США сократилась добыча нефти

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 декабря, сократилась на 27 тысяч баррелей в сутки - до 13,604 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T18:44+0300

2024-12-18T18:44+0300

2024-12-18T18:44+0300

экономика

сша

добыча нефти

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 декабря, сократилась на 27 тысяч баррелей в сутки - до 13,604 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,56 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,2 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,5 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 декабря незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в день, до 13,24 миллиона баррелей в день, на 2025 год - понизило также на 10 тысяч баррелей в день, до 13,52 миллиона баррелей.Также сообщается, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 декабря, сократились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 421 миллиона баррелей.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 1,7 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 23 миллионов баррелей с 22,9 миллиона.Запасы бензина поднялись на 2,3 миллиона баррелей (на 1,1%) - до 222 миллионов. Аналитики ожидали роста показателя на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,2 миллиона баррелей (на 2,6%) - до 118,2 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение на 0,8 миллиона баррелей.

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сша, добыча нефти