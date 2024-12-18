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В США раскрыли данные о стратегическом резерве нефти - 18.12.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли данные о стратегическом резерве нефти
В США раскрыли данные о стратегическом резерве нефти - 18.12.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли данные о стратегическом резерве нефти
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 13 декабря, увеличился на 519 тысяч баррелей - до 393,05 миллиона баррелей, следует из еженедельного... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T18:54+0300
2024-12-18T18:54+0300
экономика
стратегический резерв нефти в сша
увеличение
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 13 декабря, увеличился на 519 тысяч баррелей - до 393,05 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.
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стратегический резерв нефти в сша, увеличение
Экономика, стратегический резерв нефти в США, увеличение
18:54 18.12.2024
 
В США раскрыли данные о стратегическом резерве нефти

Обзор: стратегический резерв нефти США за неделю вырос до 393,1 млн баррелей

© Saudi AramcoОператоры Saudi Aramco
Операторы Saudi Aramco
© Saudi Aramco
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 13 декабря, увеличился на 519 тысяч баррелей - до 393,05 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
Минэнерго США понизило прогноз средней цены на нефть
10 декабря, 20:28
Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.
 
Экономикастратегический резерв нефти в СШАувеличение
 
 
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