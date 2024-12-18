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В США раскрыли данные о стратегическом резерве нефти

В США раскрыли данные о стратегическом резерве нефти - 18.12.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли данные о стратегическом резерве нефти

Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 13 декабря, увеличился на 519 тысяч баррелей - до 393,05 миллиона баррелей, следует из еженедельного... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T18:54+0300

2024-12-18T18:54+0300

2024-12-18T18:54+0300

экономика

стратегический резерв нефти в сша

увеличение

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 13 декабря, увеличился на 519 тысяч баррелей - до 393,05 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.

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стратегический резерв нефти в сша, увеличение