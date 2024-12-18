https://1prime.ru/20241218/obvinenie-853675306.html

СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение

СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение - 18.12.2024, ПРАЙМ

СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение

Обвинение предъявлено капитаном обоих танкеров "Волганефть", которые потерпели крушение в Черном море, сообщила пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T21:39+0300

2024-12-18T21:39+0300

2024-12-18T21:39+0300

происшествия

обвинение

крушение

https://cdnn.1prime.ru/img/82649/49/826494968_0:57:1219:743_1920x0_80_0_0_7a37c193aa7bdaef28158856d7f62ee1.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Обвинение предъявлено капитаном обоих танкеров "Волганефть", которые потерпели крушение в Черном море, сообщила пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя. "Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", - сообщили в пресс-службе. Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря, в результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения, говорится в сообщении. Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения, уточнили в СК.

https://1prime.ru/20241215/tanker-853591991.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

обвинение, крушение