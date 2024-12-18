https://1prime.ru/20241218/obvinenie-853675306.html
СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение
СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение - 18.12.2024, ПРАЙМ
СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение
Обвинение предъявлено капитаном обоих танкеров "Волганефть", которые потерпели крушение в Черном море, сообщила пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T21:39+0300
2024-12-18T21:39+0300
2024-12-18T21:39+0300
происшествия
обвинение
крушение
https://cdnn.1prime.ru/img/82649/49/826494968_0:57:1219:743_1920x0_80_0_0_7a37c193aa7bdaef28158856d7f62ee1.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Обвинение предъявлено капитаном обоих танкеров "Волганефть", которые потерпели крушение в Черном море, сообщила пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя. "Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", - сообщили в пресс-службе. Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря, в результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения, говорится в сообщении. Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения, уточнили в СК.
https://1prime.ru/20241215/tanker-853591991.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82649/49/826494968_76:0:1143:800_1920x0_80_0_0_144f0b3fe51018dfcd9a00c9aad1a55d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обвинение, крушение
Происшествия, обвинение, крушение
СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение
СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение в Черном море
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Обвинение предъявлено капитаном обоих танкеров "Волганефть", которые потерпели крушение в Черном море, сообщила пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя.
"Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", - сообщили в пресс-службе.
Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря, в результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения, говорится в сообщении.
Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза.
Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань
Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения, уточнили в СК.