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СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение - 18.12.2024, ПРАЙМ
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СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение
СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение - 18.12.2024, ПРАЙМ
СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение
Обвинение предъявлено капитаном обоих танкеров "Волганефть", которые потерпели крушение в Черном море, сообщила пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T21:39+0300
2024-12-18T21:39+0300
происшествия
обвинение
крушение
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Обвинение предъявлено капитаном обоих танкеров "Волганефть", которые потерпели крушение в Черном море, сообщила пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя. "Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", - сообщили в пресс-службе. Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря, в результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения, говорится в сообщении. Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения, уточнили в СК.
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обвинение, крушение
Происшествия, обвинение, крушение
21:39 18.12.2024
 
СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение

СК предъявил обвинение капитанам танкеров, потерпевших крушение в Черном море

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Обвинение предъявлено капитаном обоих танкеров "Волганефть", которые потерпели крушение в Черном море, сообщила пресс-служба СУСК Крыма и Севастополя.
"Капитанам нефтетанкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)", - сообщили в пресс-службе.
Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря, в результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения, говорится в сообщении.
Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза.
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Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань
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Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения, уточнили в СК.
 
Происшествияобвинениекрушение
 
 
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