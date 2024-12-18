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Опрос: более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками

Опрос: более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками - 18.12.2024, ПРАЙМ

Опрос: более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками

Более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками и покупать дорогостоящие продукты только по акции, рассказали РИА Новости аналитики финансового... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T07:00+0300

2024-12-18T07:00+0300

2024-12-18T07:00+0300

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками и покупать дорогостоящие продукты только по акции, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру". "Подавляющее большинство респондентов, 72%, в преддверии праздников стали следить за скидками и покупать дорогостоящие продукты только по акции, при этом 28% опрошенных признались, что новогодний стол будут оплачивать накопленным за год кешбэком, а 15% собираются покупать на бонусы от банков и магазинов новогодние подарки", - поделились эксперты данными исследования. Аналитики финансового маркетплейса опросили 3000 жителей России в возрасте от 21 до 60 лет, чтобы понять их финансовые привычки. "Еще 14% опрошенных россиян рассказали, что собираются сэкономить, отказавшись от новогодних нарядов и предпраздничных посещений салонов красоты, а 6% планируют приобрести праздничную одежду на ресейл-платформах вместо того, чтобы покупать новую вещь в магазине", - выяснили эксперты. Также каждый второй респондент этой группы планирует заменить дорогие продукты для новогоднего стола на более дешевые аналоги, говорится в исследовании. Большинство опрошенных (73%) говорят, что подобного рода предпраздничные привычки помогут им сэкономить до 50 тысяч рублей единовременно. Более ощутимую экономию – до 100 тысяч рублей – ожидают 15% участников исследования, а 7% рассчитывают сберечь свыше 100 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , москва