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Опрос: более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками
Опрос: более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками - 18.12.2024, ПРАЙМ
Опрос: более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками
Более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками и покупать дорогостоящие продукты только по акции, рассказали РИА Новости аналитики финансового... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T07:00+0300
2024-12-18T07:00+0300
2024-12-18T07:00+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками и покупать дорогостоящие продукты только по акции, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру".
"Подавляющее большинство респондентов, 72%, в преддверии праздников стали следить за скидками и покупать дорогостоящие продукты только по акции, при этом 28% опрошенных признались, что новогодний стол будут оплачивать накопленным за год кешбэком, а 15% собираются покупать на бонусы от банков и магазинов новогодние подарки", - поделились эксперты данными исследования.
Аналитики финансового маркетплейса опросили 3000 жителей России в возрасте от 21 до 60 лет, чтобы понять их финансовые привычки.
"Еще 14% опрошенных россиян рассказали, что собираются сэкономить, отказавшись от новогодних нарядов и предпраздничных посещений салонов красоты, а 6% планируют приобрести праздничную одежду на ресейл-платформах вместо того, чтобы покупать новую вещь в магазине", - выяснили эксперты.
Также каждый второй респондент этой группы планирует заменить дорогие продукты для новогоднего стола на более дешевые аналоги, говорится в исследовании.
Большинство опрошенных (73%) говорят, что подобного рода предпраздничные привычки помогут им сэкономить до 50 тысяч рублей единовременно. Более ощутимую экономию – до 100 тысяч рублей – ожидают 15% участников исследования, а 7% рассчитывают сберечь свыше 100 тысяч рублей.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
Опрос: более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками
"Выберу.ру": более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Более 70% россиян перед праздниками стали следить за скидками и покупать дорогостоящие продукты только по акции, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру".
"Подавляющее большинство респондентов, 72%, в преддверии праздников стали следить за скидками и покупать дорогостоящие продукты только по акции, при этом 28% опрошенных признались, что новогодний стол будут оплачивать накопленным за год кешбэком, а 15% собираются покупать на бонусы от банков и магазинов новогодние подарки", - поделились эксперты данными исследования.
Аналитики финансового маркетплейса опросили 3000 жителей России в возрасте от 21 до 60 лет, чтобы понять их финансовые привычки.
"Еще 14% опрошенных россиян рассказали, что собираются сэкономить, отказавшись от новогодних нарядов и предпраздничных посещений салонов красоты, а 6% планируют приобрести праздничную одежду на ресейл-платформах вместо того, чтобы покупать новую вещь в магазине", - выяснили эксперты.
Также каждый второй респондент этой группы планирует заменить дорогие продукты для новогоднего стола на более дешевые аналоги, говорится в исследовании.
Большинство опрошенных (73%) говорят, что подобного рода предпраздничные привычки помогут им сэкономить до 50 тысяч рублей единовременно. Более ощутимую экономию – до 100 тысяч рублей – ожидают 15% участников исследования, а 7% рассчитывают сберечь свыше 100 тысяч рублей.