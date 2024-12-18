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Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир"
Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир" - 18.12.2024, ПРАЙМ
Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир"
"Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T00:41+0300
2024-12-18T00:41+0300
2024-12-18T00:41+0300
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КРАСНОДАР, 18 дек – ПРАЙМ. "Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
"Риксос Красная Поляна Сочи стал одним из первых отелей в России, где иностранные гости могут получить российскую банковскую карту сразу при заселении прямо на стойке ресепшен. Это совместный проект Курорта Красная Поляна и финтех-компании ЮMoney, принадлежащей Сберу. Процесс выстроен максимально комфортно, на платформе ЮMoney зарегистрированы сотрудники отеля, от гостя требуется только загрузить приложение и пройти регистрацию", - сообщили на курорте, уточняя, что это первый в РФ запуск подобного финансового продукта отелем.
Отмечается, что иностранные гости курорта получают банковскую карту платежной системы "Мир", она активирована и позволяет сразу начать оплачивать покупки. Пополнить карту рублями без комиссии можно в любом банкомате СберБанка, они есть в том числе и в отеле. В сутки можно внести на карту до 600 тысяч рублей.
"Мы прогнозируем дальнейшее восстановление въездного турпотока и расширение географии гостей в ближайшие несколько лет, на текущий момент основную ставку мы делаем на гостей из Азии и Ближнего Востока. Уже сейчас ежегодно курорт посещают гости из Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ", — передает пресс-служба слова управляющего отелем Риксос Товмаса Дарбиняна.
В дальнейшем внедрить систему планируется и во все остальные отели Курорта Красная Поляна, добавляют в пресс-службе.
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туризм, бизнес, финансы, красная поляна, сочи, рф, юmoney, сбербанк
Туризм, Бизнес, Финансы, Красная поляна, СОЧИ, РФ, ЮMoney, Сбербанк
Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир"
"Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам
КРАСНОДАР, 18 дек – ПРАЙМ. "Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
"Риксос Красная Поляна Сочи стал одним из первых отелей в России, где иностранные гости могут получить российскую банковскую карту сразу при заселении прямо на стойке ресепшен. Это совместный проект Курорта Красная Поляна и финтех-компании ЮMoney, принадлежащей Сберу. Процесс выстроен максимально комфортно, на платформе ЮMoney зарегистрированы сотрудники отеля, от гостя требуется только загрузить приложение и пройти регистрацию", - сообщили на курорте, уточняя, что это первый в РФ запуск подобного финансового продукта отелем.
Отмечается, что иностранные гости курорта получают банковскую карту платежной системы "Мир", она активирована и позволяет сразу начать оплачивать покупки. Пополнить карту рублями без комиссии можно в любом банкомате СберБанка, они есть в том числе и в отеле. В сутки можно внести на карту до 600 тысяч рублей.
"Мы прогнозируем дальнейшее восстановление въездного турпотока и расширение географии гостей в ближайшие несколько лет, на текущий момент основную ставку мы делаем на гостей из Азии и Ближнего Востока. Уже сейчас ежегодно курорт посещают гости из Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ", — передает пресс-служба слова управляющего отелем Риксос Товмаса Дарбиняна.
В дальнейшем внедрить систему планируется и во все остальные отели Курорта Красная Поляна, добавляют в пресс-службе.