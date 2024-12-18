https://1prime.ru/20241218/otel-853643398.html

Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир"

Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир" - 18.12.2024, ПРАЙМ

Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир"

"Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T00:41+0300

2024-12-18T00:41+0300

2024-12-18T00:41+0300

туризм

бизнес

финансы

красная поляна

сочи

рф

юmoney

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853643398.jpg?1734471678

КРАСНОДАР, 18 дек – ПРАЙМ. "Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. "Риксос Красная Поляна Сочи стал одним из первых отелей в России, где иностранные гости могут получить российскую банковскую карту сразу при заселении прямо на стойке ресепшен. Это совместный проект Курорта Красная Поляна и финтех-компании ЮMoney, принадлежащей Сберу. Процесс выстроен максимально комфортно, на платформе ЮMoney зарегистрированы сотрудники отеля, от гостя требуется только загрузить приложение и пройти регистрацию", - сообщили на курорте, уточняя, что это первый в РФ запуск подобного финансового продукта отелем. Отмечается, что иностранные гости курорта получают банковскую карту платежной системы "Мир", она активирована и позволяет сразу начать оплачивать покупки. Пополнить карту рублями без комиссии можно в любом банкомате СберБанка, они есть в том числе и в отеле. В сутки можно внести на карту до 600 тысяч рублей. "Мы прогнозируем дальнейшее восстановление въездного турпотока и расширение географии гостей в ближайшие несколько лет, на текущий момент основную ставку мы делаем на гостей из Азии и Ближнего Востока. Уже сейчас ежегодно курорт посещают гости из Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ", — передает пресс-служба слова управляющего отелем Риксос Товмаса Дарбиняна. В дальнейшем внедрить систему планируется и во все остальные отели Курорта Красная Поляна, добавляют в пресс-службе.

красная поляна

сочи

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, финансы, красная поляна, сочи, рф, юmoney, сбербанк