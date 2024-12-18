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Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир" - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир"
Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир" - 18.12.2024, ПРАЙМ
Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир"
"Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T00:41+0300
2024-12-18T00:41+0300
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КРАСНОДАР, 18 дек – ПРАЙМ. "Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. "Риксос Красная Поляна Сочи стал одним из первых отелей в России, где иностранные гости могут получить российскую банковскую карту сразу при заселении прямо на стойке ресепшен. Это совместный проект Курорта Красная Поляна и финтех-компании ЮMoney, принадлежащей Сберу. Процесс выстроен максимально комфортно, на платформе ЮMoney зарегистрированы сотрудники отеля, от гостя требуется только загрузить приложение и пройти регистрацию", - сообщили на курорте, уточняя, что это первый в РФ запуск подобного финансового продукта отелем. Отмечается, что иностранные гости курорта получают банковскую карту платежной системы "Мир", она активирована и позволяет сразу начать оплачивать покупки. Пополнить карту рублями без комиссии можно в любом банкомате СберБанка, они есть в том числе и в отеле. В сутки можно внести на карту до 600 тысяч рублей. "Мы прогнозируем дальнейшее восстановление въездного турпотока и расширение географии гостей в ближайшие несколько лет, на текущий момент основную ставку мы делаем на гостей из Азии и Ближнего Востока. Уже сейчас ежегодно курорт посещают гости из Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ", — передает пресс-служба слова управляющего отелем Риксос Товмаса Дарбиняна. В дальнейшем внедрить систему планируется и во все остальные отели Курорта Красная Поляна, добавляют в пресс-службе.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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туризм, бизнес, финансы, красная поляна, сочи, рф, юmoney, сбербанк
Туризм, Бизнес, Финансы, Красная поляна, СОЧИ, РФ, ЮMoney, Сбербанк
00:41 18.12.2024
 
Отель "Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир"

"Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам

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КРАСНОДАР, 18 дек – ПРАЙМ. "Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
"Риксос Красная Поляна Сочи стал одним из первых отелей в России, где иностранные гости могут получить российскую банковскую карту сразу при заселении прямо на стойке ресепшен. Это совместный проект Курорта Красная Поляна и финтех-компании ЮMoney, принадлежащей Сберу. Процесс выстроен максимально комфортно, на платформе ЮMoney зарегистрированы сотрудники отеля, от гостя требуется только загрузить приложение и пройти регистрацию", - сообщили на курорте, уточняя, что это первый в РФ запуск подобного финансового продукта отелем.
Отмечается, что иностранные гости курорта получают банковскую карту платежной системы "Мир", она активирована и позволяет сразу начать оплачивать покупки. Пополнить карту рублями без комиссии можно в любом банкомате СберБанка, они есть в том числе и в отеле. В сутки можно внести на карту до 600 тысяч рублей.
"Мы прогнозируем дальнейшее восстановление въездного турпотока и расширение географии гостей в ближайшие несколько лет, на текущий момент основную ставку мы делаем на гостей из Азии и Ближнего Востока. Уже сейчас ежегодно курорт посещают гости из Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ", — передает пресс-служба слова управляющего отелем Риксос Товмаса Дарбиняна.
В дальнейшем внедрить систему планируется и во все остальные отели Курорта Красная Поляна, добавляют в пресс-службе.
 
ТуризмБизнесФинансыКрасная полянаСОЧИРФЮMoneyСбербанк
 
 
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