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Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы

Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы - 18.12.2024, ПРАЙМ

Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы

Сегодня ничего не говорит о том, что с официальным вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа между Российской Федерацией и Европой... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T20:28+0300

2024-12-18T20:28+0300

2024-12-18T20:28+0300

политика

дмитрий песков

россия

европа

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Сегодня ничего не говорит о том, что с официальным вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа между Российской Федерацией и Европой изменятся отношения. Такое мнение в беседе с телеканалом "Россия 24" высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя вопрос о перспективе изменения отношений России и Европы с возвращением Трампа в Белый дом, представитель президента заявил: "Пока ничто это не предвещает, потому что Европа потеряла свою самостоятельность".

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дмитрий песков, россия, европа