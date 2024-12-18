https://1prime.ru/20241218/otnosheniya-853674492.html
Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы
Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы - 18.12.2024, ПРАЙМ
Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы
Сегодня ничего не говорит о том, что с официальным вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа между Российской Федерацией и Европой... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T20:28+0300
2024-12-18T20:28+0300
2024-12-18T20:28+0300
политика
дмитрий песков
россия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Сегодня ничего не говорит о том, что с официальным вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа между Российской Федерацией и Европой изменятся отношения. Такое мнение в беседе с телеканалом "Россия 24" высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя вопрос о перспективе изменения отношений России и Европы с возвращением Трампа в Белый дом, представитель президента заявил: "Пока ничто это не предвещает, потому что Европа потеряла свою самостоятельность".
https://1prime.ru/20241217/aktivy-853638684.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6fc97a5492bf885b9ce37b53af39577c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, европа
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ЕВРОПА
Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы
Песков: пока ничто не предвещает изменения отношений России и Европы
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Сегодня ничего не говорит о том, что с официальным вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа между Российской Федерацией и Европой изменятся отношения. Такое мнение в беседе с телеканалом "Россия 24" высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя вопрос о перспективе изменения отношений России и Европы с возвращением Трампа в Белый дом, представитель президента заявил: "Пока ничто это не предвещает, потому что Европа потеряла свою самостоятельность".
В Евросоюзе просчитывают последствия возможной конфискации активов России