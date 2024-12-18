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Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы
Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы - 18.12.2024, ПРАЙМ
Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы
Сегодня ничего не говорит о том, что с официальным вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа между Российской Федерацией и Европой... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T20:28+0300
2024-12-18T20:28+0300
политика
дмитрий песков
россия
европа
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Сегодня ничего не говорит о том, что с официальным вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа между Российской Федерацией и Европой изменятся отношения. Такое мнение в беседе с телеканалом "Россия 24" высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя вопрос о перспективе изменения отношений России и Европы с возвращением Трампа в Белый дом, представитель президента заявил: "Пока ничто это не предвещает, потому что Европа потеряла свою самостоятельность".
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европа
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дмитрий песков, россия, европа
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ЕВРОПА
20:28 18.12.2024
 
Песков высказался о перспективе изменения отношений России и Европы

Песков: пока ничто не предвещает изменения отношений России и Европы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Сегодня ничего не говорит о том, что с официальным вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа между Российской Федерацией и Европой изменятся отношения. Такое мнение в беседе с телеканалом "Россия 24" высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя вопрос о перспективе изменения отношений России и Европы с возвращением Трампа в Белый дом, представитель президента заявил: "Пока ничто это не предвещает, потому что Европа потеряла свою самостоятельность".
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
В Евросоюзе просчитывают последствия возможной конфискации активов России
Вчера, 17:53
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯЕВРОПА
 
 
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