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Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле
Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле - 18.12.2024, ПРАЙМ
Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле
Заказчики и организаторы взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Кириллов, очевидны. Такое заявление сделал официальный... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T12:23+0300
2024-12-18T12:23+0300
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Заказчики и организаторы взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Кириллов, очевидны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он отметил, что киевский режим использует террористические методы. По словам пресс-секретаря российского президента, правоохранительные органы и специальные службы действуют быстро и эффективно в расследовании происшествия. По информации СК РФ, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, скрытое в самокате. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Ведется уголовное расследование по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Также ранее ФСБ сообщила о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана, завербованного украинскими спецслужбами с обещанием выплатить 100 тысяч долларов и помочь добраться до Евросоюза.
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россия, кремль, дмитрий песков
РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
12:23 18.12.2024
 
Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле

Песков: заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Заказчики и организаторы взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Кириллов, очевидны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что киевский режим использует террористические методы. По словам пресс-секретаря российского президента, правоохранительные органы и специальные службы действуют быстро и эффективно в расследовании происшествия.
По информации СК РФ, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, скрытое в самокате. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Ведется уголовное расследование по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Также ранее ФСБ сообщила о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана, завербованного украинскими спецслужбами с обещанием выплатить 100 тысяч долларов и помочь добраться до Евросоюза.
Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Задержан предполагаемый исполнитель теракта против генерала Кириллова
09:35
 
РОССИЯКремльДмитрий Песков
 
 
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