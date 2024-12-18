https://1prime.ru/20241218/peskov-853652163.html

Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле

Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле - 18.12.2024, ПРАЙМ

Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле

Заказчики и организаторы взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Кириллов, очевидны. Такое заявление сделал официальный... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T12:23+0300

2024-12-18T12:23+0300

2024-12-18T12:23+0300

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Заказчики и организаторы взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Кириллов, очевидны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он отметил, что киевский режим использует террористические методы. По словам пресс-секретаря российского президента, правоохранительные органы и специальные службы действуют быстро и эффективно в расследовании происшествия. По информации СК РФ, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, скрытое в самокате. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Ведется уголовное расследование по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Также ранее ФСБ сообщила о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана, завербованного украинскими спецслужбами с обещанием выплатить 100 тысяч долларов и помочь добраться до Евросоюза.

https://1prime.ru/20241218/kirillov-853647992.html

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россия, кремль, дмитрий песков