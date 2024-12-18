https://1prime.ru/20241218/peskov-853671552.html

Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина

Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина - 18.12.2024, ПРАЙМ

Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина

Вопросы, связанные с экономикой и возникающими проблемами будут на повестке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T18:07+0300

2024-12-18T18:07+0300

2024-12-18T18:07+0300

владимир путин

дмитрий песков

россия

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Вопросы, связанные с экономикой и возникающими проблемами будут на повестке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Много других вопросов, связанных с экономикой, с экономическим развитием, с проблемами, которые возникают. Это все на повестке дня", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24". Среди основных тем вопросов - темы, связанные с СВО и потребностями фронта, здравоохранением, обеспечением инвалидов.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии с вопросами обратились более 1,6 миллиона россиян.По словам Пескова, искусственный интеллект, в этом году впервые задействованный для обработки вопросов, позволяет кратно сократить время и имеет безграничные возможности по фрагментации. Переоценить эту помощь невозможно, констатировал он.

https://1prime.ru/20241218/putin-853655180.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия, прямая линия с владимиром путиным