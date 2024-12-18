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Росстат сообщил о росте цен на продукты питания - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
Росстат сообщил о росте цен на продукты питания - 18.12.2024, ПРАЙМ
Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
Огурцы подорожали в РФ на неделе с 10 по 16 декабря на 10,1%, помидоры - на 4,1%, следует из материала Росстата. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T19:17+0300
2024-12-18T19:17+0300
экономика
росстат
подорожание
продукты питания
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Огурцы подорожали в РФ на неделе с 10 по 16 декабря на 10,1%, помидоры - на 4,1%, следует из материала Росстата. По данным ведомства, с 10 по 16 декабря цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,4%. В частности, огурцы подорожали на 10,1%, помидоры - на 4,1%, капуста - на 2,9%, картофель - на 1,9%, морковь - на 1,8%, свекла - на 1,4%, лук репчатый - на 1,3%, яблоки - на 1,2% и бананы - на 0,9%. "За период с 10 по 16 декабря 2024 года цены изменились: на яйца куриные +1,8%, мясо кур +1,7%, масло подсолнечное +1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +1,1%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное +0,9%, сметану +0,8%, творог и крупу гречневую +0,7%, сосиски, сардельки, масло сливочное и пшено +0,6%, колбасы вареные, молоко пастеризованное и муку пшеничную +0,5%, свинину, макаронные изделия, хлеб пшеничный и ржаной +0,4%, говядину, баранину, печенье, рис, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%", - отмечается в материалах Росстата. Также указывается, что сахар-песок, соль поваренная, чай черный и водка подорожали на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, маргарин и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%. Незначительно снизились цены на мясные консервы на 0,3% и сухие молочные смеси потеряли в цене 0,1%.
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росстат, подорожание, продукты питания
Экономика, Росстат, подорожание, продукты питания
19:17 18.12.2024
 
Росстат сообщил о росте цен на продукты питания

Росстат: огурцы за неделю подорожали на 10%, помидоры на 4,1%, картофель на 1,9%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродукты в магазине
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Огурцы подорожали в РФ на неделе с 10 по 16 декабря на 10,1%, помидоры - на 4,1%, следует из материала Росстата.
По данным ведомства, с 10 по 16 декабря цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,4%. В частности, огурцы подорожали на 10,1%, помидоры - на 4,1%, капуста - на 2,9%, картофель - на 1,9%, морковь - на 1,8%, свекла - на 1,4%, лук репчатый - на 1,3%, яблоки - на 1,2% и бананы - на 0,9%.
"За период с 10 по 16 декабря 2024 года цены изменились: на яйца куриные +1,8%, мясо кур +1,7%, масло подсолнечное +1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +1,1%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное +0,9%, сметану +0,8%, творог и крупу гречневую +0,7%, сосиски, сардельки, масло сливочное и пшено +0,6%, колбасы вареные, молоко пастеризованное и муку пшеничную +0,5%, свинину, макаронные изделия, хлеб пшеничный и ржаной +0,4%, говядину, баранину, печенье, рис, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%", - отмечается в материалах Росстата.
Также указывается, что сахар-песок, соль поваренная, чай черный и водка подорожали на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, маргарин и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%.
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Незначительно снизились цены на мясные консервы на 0,3% и сухие молочные смеси потеряли в цене 0,1%.
 
ЭкономикаРосстатподорожаниепродукты питания
 
 
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