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Росстат сообщил о росте цен на продукты питания

Росстат сообщил о росте цен на продукты питания - 18.12.2024, ПРАЙМ

Росстат сообщил о росте цен на продукты питания

Огурцы подорожали в РФ на неделе с 10 по 16 декабря на 10,1%, помидоры - на 4,1%, следует из материала Росстата. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T19:17+0300

2024-12-18T19:17+0300

2024-12-18T19:17+0300

экономика

росстат

подорожание

продукты питания

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Огурцы подорожали в РФ на неделе с 10 по 16 декабря на 10,1%, помидоры - на 4,1%, следует из материала Росстата. По данным ведомства, с 10 по 16 декабря цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,4%. В частности, огурцы подорожали на 10,1%, помидоры - на 4,1%, капуста - на 2,9%, картофель - на 1,9%, морковь - на 1,8%, свекла - на 1,4%, лук репчатый - на 1,3%, яблоки - на 1,2% и бананы - на 0,9%. "За период с 10 по 16 декабря 2024 года цены изменились: на яйца куриные +1,8%, мясо кур +1,7%, масло подсолнечное +1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +1,1%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное +0,9%, сметану +0,8%, творог и крупу гречневую +0,7%, сосиски, сардельки, масло сливочное и пшено +0,6%, колбасы вареные, молоко пастеризованное и муку пшеничную +0,5%, свинину, макаронные изделия, хлеб пшеничный и ржаной +0,4%, говядину, баранину, печенье, рис, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%", - отмечается в материалах Росстата. Также указывается, что сахар-песок, соль поваренная, чай черный и водка подорожали на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, маргарин и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%. Незначительно снизились цены на мясные консервы на 0,3% и сухие молочные смеси потеряли в цене 0,1%.

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росстат, подорожание, продукты питания