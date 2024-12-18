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Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области - 18.12.2024, ПРАЙМ
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
Пассажирский поезд сообщением Мурманск-Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом в районе станции Княжая на юге Мурманской области. Об этом агентству РИА... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T17:31+0300
2024-12-18T17:31+0300
2024-12-18T17:34+0300
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МУРМАНСК, 18 дек – ПРАЙМ. Пассажирский поезд сообщением Мурманск-Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом в районе станции Княжая на юге Мурманской области. Об этом агентству РИА Новости рассказали в северо-западной транспортной прокуратуре. "18 декабря на территории станция Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. На место для происшествия для выяснения всех обстоятельств выехала кандалакшский транспортный прокурор", - сообщили в пресс-службе ведомства.Также там сообщили, спасатели уже направляются к месту происшествия, туда же направлены три бригады скорой помощи. Согласно предварительной информации, три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов после столкновения.В РЖД подчеркнули, что на текущий момент движение на участке в Мурманской области, где столкнулись поезда, приостановлено.
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Происшествия, РОССИЯ, РЖД
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
На юге Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
МУРМАНСК, 18 дек – ПРАЙМ. Пассажирский поезд сообщением Мурманск-Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом в районе станции Княжая на юге Мурманской области. Об этом агентству РИА Новости рассказали в северо-западной транспортной прокуратуре.
"18 декабря на территории станция Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. На место для происшествия для выяснения всех обстоятельств выехала кандалакшский транспортный прокурор", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также там сообщили, спасатели уже направляются к месту происшествия, туда же направлены три бригады скорой помощи. Согласно предварительной информации, три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов после столкновения.
В РЖД подчеркнули, что на текущий момент движение на участке в Мурманской области, где столкнулись поезда, приостановлено.
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