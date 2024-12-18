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Росстат сообщил, как изменилась потребительская уверенность россиян - 18.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Росстат сообщил, как изменилась потребительская уверенность россиян
Росстат сообщил, как изменилась потребительская уверенность россиян - 18.12.2024, ПРАЙМ
Росстат сообщил, как изменилась потребительская уверенность россиян
Индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале 2024 года снизился по сравнению с третьим кварталом на 2 процентных пункта и составил минус 9%,... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T20:39+0300
2024-12-18T20:39+0300
экономика
росстат
потребительская уверенность на рынке жилья
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале 2024 года снизился по сравнению с третьим кварталом на 2 процентных пункта и составил минус 9%, сообщил Росстат. "Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2024 года по сравнению с III кварталом 2024 года снизился на 2 процентных пункта (далее – п.п.) и составил (-9%)", - говорится в сообщении. Если посмотреть на потребительскую уверенность различных возрастных групп, то в категории 16-29 лет - он не изменился по сравнению с прошлым кварталом и составил минус 1%, а в категориях 30-49 лет и от 50 лет - снизился на 3 п. п. - до минус 10 и минус 13% соответственно. Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в четвертом квартале также снизился - на 3 п.п. и составил (-3%). "Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года уменьшилась на 1 п.п. и составила 26%. Доля нейтральных оценок уменьшилась на 2 п.п. и составила 45%. Доля негативных оценок увеличилась на 3 п.п. и составила 28%", - пишет Росстат. Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росстатом ежеквартально с 1998 года. В настоящее время в опросах принимают участие 5,1 тысячи человек в возрасте от 16 лет.
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росстат, потребительская уверенность на рынке жилья
Экономика, Росстат, потребительская уверенность на рынке жилья
20:39 18.12.2024
 
Росстат сообщил, как изменилась потребительская уверенность россиян

Росстат: потребительская уверенность россиян в IV квартале снизилась на 2 п.п.

© fotolia.com / Art AllianzСупермаркет
Супермаркет - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале 2024 года снизился по сравнению с третьим кварталом на 2 процентных пункта и составил минус 9%, сообщил Росстат.
"Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2024 года по сравнению с III кварталом 2024 года снизился на 2 процентных пункта (далее – п.п.) и составил (-9%)", - говорится в сообщении.
Если посмотреть на потребительскую уверенность различных возрастных групп, то в категории 16-29 лет - он не изменился по сравнению с прошлым кварталом и составил минус 1%, а в категориях 30-49 лет и от 50 лет - снизился на 3 п. п. - до минус 10 и минус 13% соответственно.
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в четвертом квартале также снизился - на 3 п.п. и составил (-3%).
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"Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года уменьшилась на 1 п.п. и составила 26%. Доля нейтральных оценок уменьшилась на 2 п.п. и составила 45%. Доля негативных оценок увеличилась на 3 п.п. и составила 28%", - пишет Росстат.
Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росстатом ежеквартально с 1998 года. В настоящее время в опросах принимают участие 5,1 тысячи человек в возрасте от 16 лет.
 
ЭкономикаРосстатпотребительская уверенность на рынке жилья
 
 
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