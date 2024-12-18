https://1prime.ru/20241218/potreblenie-853674622.html

Росстат сообщил, как изменилась потребительская уверенность россиян

Росстат сообщил, как изменилась потребительская уверенность россиян - 18.12.2024, ПРАЙМ

Росстат сообщил, как изменилась потребительская уверенность россиян

Индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале 2024 года снизился по сравнению с третьим кварталом на 2 процентных пункта и составил минус 9%,... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T20:39+0300

2024-12-18T20:39+0300

2024-12-18T20:39+0300

экономика

росстат

потребительская уверенность на рынке жилья

https://cdnn.1prime.ru/img/76881/03/768810356_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_5e50c8b2411f1822e3e181e5f3e891a9.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале 2024 года снизился по сравнению с третьим кварталом на 2 процентных пункта и составил минус 9%, сообщил Росстат. "Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2024 года по сравнению с III кварталом 2024 года снизился на 2 процентных пункта (далее – п.п.) и составил (-9%)", - говорится в сообщении. Если посмотреть на потребительскую уверенность различных возрастных групп, то в категории 16-29 лет - он не изменился по сравнению с прошлым кварталом и составил минус 1%, а в категориях 30-49 лет и от 50 лет - снизился на 3 п. п. - до минус 10 и минус 13% соответственно. Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в четвертом квартале также снизился - на 3 п.п. и составил (-3%). "Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года уменьшилась на 1 п.п. и составила 26%. Доля нейтральных оценок уменьшилась на 2 п.п. и составила 45%. Доля негативных оценок увеличилась на 3 п.п. и составила 28%", - пишет Росстат. Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росстатом ежеквартально с 1998 года. В настоящее время в опросах принимают участие 5,1 тысячи человек в возрасте от 16 лет.

https://1prime.ru/20241211/ikra-853503185.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстат, потребительская уверенность на рынке жилья