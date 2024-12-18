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Правительство рассмотрит меры по борьбе с киберпреступлениями - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Правительство рассмотрит меры по борьбе с киберпреступлениями
Правительство рассмотрит меры по борьбе с киберпреступлениями - 18.12.2024, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит меры по борьбе с киберпреступлениями
Правительство России на заседании в среду рассмотрит повышение оперативности и эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T00:17+0300
2024-12-18T00:17+0300
россия
технологии
экономика
москва
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит повышение оперативности и эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщает пресс-служба кабмина. "О проектах федеральных законов "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в части установления правовых оснований внесудебного приостановления операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, авансовыми платежами, использовавшимися в преступной деятельности), "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в части предоставления справок по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц в целях реализации полномочий по приостановлению операций с денежными средствами, электронными денежными средствами) и "О внесении изменений в статьи 44 и 54 Федерального закона "О связи" (в части прекращения операций по возврату внесенных в качестве аванса за услуги связи по договору об оказании услуг связи денежных средств, с которыми приостановлены операции или на которые наложен арест)", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроекты направлены на повышение оперативности и эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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россия, технологии, москва
РОССИЯ, Технологии, Экономика, МОСКВА
00:17 18.12.2024
 
Правительство рассмотрит меры по борьбе с киберпреступлениями

Правительство обсудит повышение оперативности противодействия преступлениям с помощью ИКТ

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит повышение оперативности и эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщает пресс-служба кабмина.
"О проектах федеральных законов "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в части установления правовых оснований внесудебного приостановления операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, авансовыми платежами, использовавшимися в преступной деятельности), "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в части предоставления справок по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц в целях реализации полномочий по приостановлению операций с денежными средствами, электронными денежными средствами) и "О внесении изменений в статьи 44 и 54 Федерального закона "О связи" (в части прекращения операций по возврату внесенных в качестве аванса за услуги связи по договору об оказании услуг связи денежных средств, с которыми приостановлены операции или на которые наложен арест)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроекты направлены на повышение оперативности и эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
 
ЭкономикаРОССИЯТехнологииМОСКВА
 
 
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