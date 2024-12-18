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В Хабаровском крае производство тепличных овощей выросло на 20%

В Хабаровском крае производство тепличных овощей выросло на 20% - 18.12.2024, ПРАЙМ

В Хабаровском крае производство тепличных овощей выросло на 20%

Производство тепличных овощей выросло на 20% в Хабаровском крае в текущем году по сравнению с 2023 годом, сообщает региональное правительство. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T06:02+0300

2024-12-18T06:02+0300

2024-12-18T06:02+0300

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ХАБАРОВСК, 18 дек - ПРАЙМ. Производство тепличных овощей выросло на 20% в Хабаровском крае в текущем году по сравнению с 2023 годом, сообщает региональное правительство. "В Хабаровском крае ежегодно растет объем производства тепличных овощей. За 5 лет объем увеличился в 1,5 раза – с 1,9 до 3 тысяч тонн. За 11 месяцев этого года собрали 3,2 тысячи тонн тепличных овощей, что на 20% больше, чем годом ранее", - сообщает правительство региона. По данным начальника отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности министерства сельского хозяйства и продовольствия края Светланы Кондрашовой, с 2019 года сбор овощей в теплицах увеличен более чем на 50 %. На конец ноября предприятия в крае произвели овощей больше, чем за весь прошлый год. Прогнозируется, что по итогу года выйдет порядка 3,5 тысячи тонн овощей. Кондрашова отметила, что увеличению объемов способствуют меры господдержки. Так, в 2023 году на приобретение оборудования для тепличных комплексов предприятиям края оказана поддержка в размере 10,6 миллионов рублей. Новая техника позволила в этом году нарастить мощности и увеличить урожайность. В 2024 году в крае введена еще одна мера поддержки – на энергоносители. Субсидия позволяет возместить затраты на газ и электроэнергию, которые составляют большую часть расходов производителей. Сумма господдержки в этом году составила 30,8 миллионов рублей. В Хабаровском крае действует пять крупных тепличных комплексов: четыре из них находятся в Хабаровске и Хабаровском районе. Это крестьянское (фермерское) хозяйство Виктора Буткова, японские теплицы "Джей Джи Си Эвергрин", "Аграрные технологии будущего", производство шампиньонов "Агродом ДВ". Единственное предприятие в северо-восточной части края - "Агрокомплекс "Восток".

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