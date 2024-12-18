https://1prime.ru/20241218/putin-853655180.html

Телеканалы заложили на прямую линию Путина от трех до четырех часов

Телеканалы заложили на прямую линию Путина от трех до четырех часов - 18.12.2024, ПРАЙМ

Телеканалы заложили на прямую линию Путина от трех до четырех часов

Федеральные телеканалы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени, начало прямой трансляции намечено... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T15:02+0300

2024-12-18T15:02+0300

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технологии

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москва

рф

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральные телеканалы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени, начало прямой трансляции намечено на 12:00 по московскому времени. Как следует из программы телепередач, "Первый канал", "Россия 1", НТВ, "Пятый канал", ОТР, РЕН ТВ закладывают на трансляцию прямой линии президента РФ Владимира Путина три часа – с 12:00 до 15:00. Телеканал "Мир" предусмотрел на трансляцию "Итогов года с Владимиром Путиным" в своей сетке вещания четыре часа – с 12:00 до 16:00. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. В этом году к обработке сообщений впервые подключен искусственный интеллект - гигачат Сбербанка, который помогает анализировать данные для информирования главы государства. Уже известен возраст респондентов и сформирован топ-10 проблем, которых их больше всего волнуют.

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