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Франция впервые за четверть века запускает новый атомный реактор - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Франция впервые за четверть века запускает новый атомный реактор
Франция впервые за четверть века запускает новый атомный реактор - 18.12.2024, ПРАЙМ
Франция впервые за четверть века запускает новый атомный реактор
Новый атомный энергоблок водно-водяного типа (EPR) на АЭС Фламанвиль на севере Франции подключат к электросетям в пятницу, на 12 лет позже запланированного... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T17:01+0300
2024-12-18T17:01+0300
энергетика
франция
ядерный реактор
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Новый атомный энергоблок водно-водяного типа (EPR) на АЭС Фламанвиль на севере Франции подключат к электросетям в пятницу, на 12 лет позже запланированного срока, он станет первым за 25 лет новым функционирующим реактором, сообщило издание Figaro со ссылкой на энергокомпанию EDF. "В пятницу, 20 декабря, энергоблок Fla3 будет подключен ко французским электролиниям, 25 лет спустя последнего запуска нового реактора - АЭС Сиво в 1999 году", - пишет газета. Таким образом, во Франции будет 57 ядерных реакторов. Установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватт до 63 гигаватт, пишет СМИ. Новый реактор был запущен в сентябре в тестовом режиме и несколько раз был остановлен из-за поломок. В ноябре 2023 года EDF сообщала, что задержка в запуске реактора связана со "сложными проблемами", выявленными на 150 сварных швах вторичной защитной оболочки реактора. Дополнительные расходы на достройку энергоблока составили 500 миллионов евро. Задержка в сроке сдачи реактора, строящегося с 2007 года, составила 12 лет, а его стоимость выросла с 12,7 миллиарда евро до 13,2 миллиарда.
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франция, ядерный реактор
Энергетика, ФРАНЦИЯ, ядерный реактор
17:01 18.12.2024
 
Франция впервые за четверть века запускает новый атомный реактор

Figaro: Франция подключит к энергосетям новый атомный реактор впервые за 25 лет

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗавод химических концентратов
Завод химических концентратов - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Новый атомный энергоблок водно-водяного типа (EPR) на АЭС Фламанвиль на севере Франции подключат к электросетям в пятницу, на 12 лет позже запланированного срока, он станет первым за 25 лет новым функционирующим реактором, сообщило издание Figaro со ссылкой на энергокомпанию EDF.
"В пятницу, 20 декабря, энергоблок Fla3 будет подключен ко французским электролиниям, 25 лет спустя последнего запуска нового реактора - АЭС Сиво в 1999 году", - пишет газета.
Таким образом, во Франции будет 57 ядерных реакторов. Установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватт до 63 гигаватт, пишет СМИ.
Новый реактор был запущен в сентябре в тестовом режиме и несколько раз был остановлен из-за поломок.
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В ноябре 2023 года EDF сообщала, что задержка в запуске реактора связана со "сложными проблемами", выявленными на 150 сварных швах вторичной защитной оболочки реактора. Дополнительные расходы на достройку энергоблока составили 500 миллионов евро. Задержка в сроке сдачи реактора, строящегося с 2007 года, составила 12 лет, а его стоимость выросла с 12,7 миллиарда евро до 13,2 миллиарда.
 
ЭнергетикаФРАНЦИЯядерный реактор
 
 
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