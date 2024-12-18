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Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании
Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании - 18.12.2024, ПРАЙМ
Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании
Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году вырастет примерно на 100 миллиардов рублей, до нового рекорда в 650 миллиардов рублей, сообщил глава компании Андрей... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T15:53+0300
2024-12-18T15:53+0300
россия
россети
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году вырастет примерно на 100 миллиардов рублей, до нового рекорда в 650 миллиардов рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин. "В целом если говорить о нашей инвестпрограмме, то она у нас год от года увеличивается. В этом году составит ориентировочно 650 миллиардов рублей. Это будет очередной рекорд для группы "Россети". У нас в прошлом году инвестиционная программа составляла 540 миллиардов, в этом году получается более 100 миллиардов дополнительно", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Также сообщается, что выручка группы "Россети" по итогам 2024 года превысит 1,5 триллиона рублей. Выручка "Россетей" по МСФО по итогам прошлого года выросла почти на 17% - до 1,378 триллиона рублей.
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россия, россети
РОССИЯ, Россети
15:53 18.12.2024
 
Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании

Рюмин: инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году вырастет до рекордных 650 млрд руб

© Фото : пресс-служба "Россетей"Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на сессии Российской энергетической недели
Генеральный директор ПАО Россети Андрей Рюмин на сессии Российской энергетической недели - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© Фото : пресс-служба "Россетей"
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году вырастет примерно на 100 миллиардов рублей, до нового рекорда в 650 миллиардов рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин.
"В целом если говорить о нашей инвестпрограмме, то она у нас год от года увеличивается. В этом году составит ориентировочно 650 миллиардов рублей. Это будет очередной рекорд для группы "Россети". У нас в прошлом году инвестиционная программа составляла 540 миллиардов, в этом году получается более 100 миллиардов дополнительно", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Также сообщается, что выручка группы "Россети" по итогам 2024 года превысит 1,5 триллиона рублей.
Выручка "Россетей" по МСФО по итогам прошлого года выросла почти на 17% - до 1,378 триллиона рублей.
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РОССИЯРоссети
 
 
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