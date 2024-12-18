https://1prime.ru/20241218/rosseti-853656185.html

Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании

Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании - 18.12.2024, ПРАЙМ

Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании

Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году вырастет примерно на 100 миллиардов рублей, до нового рекорда в 650 миллиардов рублей, сообщил глава компании Андрей... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T15:53+0300

2024-12-18T15:53+0300

2024-12-18T15:53+0300

россия

россети

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году вырастет примерно на 100 миллиардов рублей, до нового рекорда в 650 миллиардов рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин. "В целом если говорить о нашей инвестпрограмме, то она у нас год от года увеличивается. В этом году составит ориентировочно 650 миллиардов рублей. Это будет очередной рекорд для группы "Россети". У нас в прошлом году инвестиционная программа составляла 540 миллиардов, в этом году получается более 100 миллиардов дополнительно", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Также сообщается, что выручка группы "Россети" по итогам 2024 года превысит 1,5 триллиона рублей. Выручка "Россетей" по МСФО по итогам прошлого года выросла почти на 17% - до 1,378 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20241011/rosseti-852128302.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россети