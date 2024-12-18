https://1prime.ru/20241218/rosseti-853656185.html
Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании
Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании - 18.12.2024, ПРАЙМ
Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании
Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году вырастет примерно на 100 миллиардов рублей, до нового рекорда в 650 миллиардов рублей, сообщил глава компании Андрей... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T15:53+0300
2024-12-18T15:53+0300
2024-12-18T15:53+0300
россия
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1b/851828575_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a3b2e80d7396ca142b43a90a4326b1f1.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году вырастет примерно на 100 миллиардов рублей, до нового рекорда в 650 миллиардов рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин. "В целом если говорить о нашей инвестпрограмме, то она у нас год от года увеличивается. В этом году составит ориентировочно 650 миллиардов рублей. Это будет очередной рекорд для группы "Россети". У нас в прошлом году инвестиционная программа составляла 540 миллиардов, в этом году получается более 100 миллиардов дополнительно", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Также сообщается, что выручка группы "Россети" по итогам 2024 года превысит 1,5 триллиона рублей. Выручка "Россетей" по МСФО по итогам прошлого года выросла почти на 17% - до 1,378 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20241011/rosseti-852128302.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1b/851828575_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2e8f56f1f7faaf97f653a5c83eb205f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, россети
Глава "Россетей" спрогнозировал рекордный рост инвестпрограммы компании
Рюмин: инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году вырастет до рекордных 650 млрд руб
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году вырастет примерно на 100 миллиардов рублей, до нового рекорда в 650 миллиардов рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин.
"В целом если говорить о нашей инвестпрограмме, то она у нас год от года увеличивается. В этом году составит ориентировочно 650 миллиардов рублей. Это будет очередной рекорд для группы "Россети". У нас в прошлом году инвестиционная программа составляла 540 миллиардов, в этом году получается более 100 миллиардов дополнительно", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Также сообщается, что выручка группы "Россети" по итогам 2024 года превысит 1,5 триллиона рублей.
Выручка "Россетей" по МСФО по итогам прошлого года выросла почти на 17% - до 1,378 триллиона рублей.
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на наивысшем уровне