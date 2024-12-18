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"Новогодний стол" в среднем по России за год подорожал на 11% - 18.12.2024, ПРАЙМ
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"Новогодний стол" в среднем по России за год подорожал на 11%
"Новогодний стол" в среднем по России за год подорожал на 11% - 18.12.2024, ПРАЙМ
"Новогодний стол" в среднем по России за год подорожал на 11%
"Новогодний стол" в среднем по России за год подорожал на 11%, до 5,7 тысячи рублей, больше всего - в Челябинской области, подсчитали для РИА Новости... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T06:36+0300
2024-12-18T06:36+0300
бизнес
общество
россия
москва
челябинская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. "Новогодний стол" в среднем по России за год подорожал на 11%, до 5,7 тысячи рублей, больше всего - в Челябинской области, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Эвотор", проанализировав несетевую розницу. "Средняя сумма расходов на покупку продуктов для празднования Нового года составляет 5 666 рублей, что на 11% выше прошлого года... В Москве средняя цена такой "новогодней продуктовой корзины" составила 7674 рубля (+26% к прошлому году), а в Санкт-Петербурге - 6394 рубля (+14%)... Челябинской области - 6031 рубль (+39%)", - говорится в исследовании. Отмечается, что на Сахалине средние расходы на праздничный стол могут составить 7,6 тысячи рублей, в Якутии - 7,5 тысячи рублей, в Хабаровском крае - 6,4 тысячи рублей, в Свердловской области - 6 тысяч рублей, в Иркутской области и Краснодарском крае - 5,9 тысячи рублей, в Красноярском крае и Новосибирской области - 5,8 тысячи рублей, в Татарстане - 5,7 тысячи рублей, в Нижегородской области - 5,6 тысячи рублей, в Пермском крае - 5 тысяч рублей, а в Марий Эл и Пензенской области - 4,5 тысячи рублей. В новогоднюю корзину вошли основные продукты для подготовки популярных блюд и закусок: мандарины - 246 рублей за 1 кг, бананы - 182 рубля, яблоки - 149 рублей, картофель - 87 рублей за 1,5 кг, свекла - 25 рублей за 0,5 кг, маринованные огурцы - 143 рубля за 300 гр и большая банка горошка - 91 рубль. Также в расходах учли рыбу, мясо и изделия из них: сельдь, шпроты, свиные ножки, куриное филе, крабовые палочки, сырокопченую колбасу и десяток яиц. Отмечается, что из напитков в корзину вошли 1 л газировки стоимостью 105 рублей, шампанское или игристое вино - 647 рублей, бутылка водки (0,7-0,75 л) - 595 рублей и стандартная бутылка красного вина - 608 рублей. Также в продуктовую корзину вошли сыр, майонез, хрен, буханку ржаного хлеба, батон, торт и шоколадные конфеты.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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40
бизнес, общество , россия, москва, челябинская область, санкт-петербург
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Челябинская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
06:36 18.12.2024
 
"Новогодний стол" в среднем по России за год подорожал на 11%

"Эвотор": "Новогодний стол" в среднем по России за год подорожал на 11%

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. "Новогодний стол" в среднем по России за год подорожал на 11%, до 5,7 тысячи рублей, больше всего - в Челябинской области, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Эвотор", проанализировав несетевую розницу.
"Средняя сумма расходов на покупку продуктов для празднования Нового года составляет 5 666 рублей, что на 11% выше прошлого года... В Москве средняя цена такой "новогодней продуктовой корзины" составила 7674 рубля (+26% к прошлому году), а в Санкт-Петербурге - 6394 рубля (+14%)... Челябинской области - 6031 рубль (+39%)", - говорится в исследовании.
Отмечается, что на Сахалине средние расходы на праздничный стол могут составить 7,6 тысячи рублей, в Якутии - 7,5 тысячи рублей, в Хабаровском крае - 6,4 тысячи рублей, в Свердловской области - 6 тысяч рублей, в Иркутской области и Краснодарском крае - 5,9 тысячи рублей, в Красноярском крае и Новосибирской области - 5,8 тысячи рублей, в Татарстане - 5,7 тысячи рублей, в Нижегородской области - 5,6 тысячи рублей, в Пермском крае - 5 тысяч рублей, а в Марий Эл и Пензенской области - 4,5 тысячи рублей.
В новогоднюю корзину вошли основные продукты для подготовки популярных блюд и закусок: мандарины - 246 рублей за 1 кг, бананы - 182 рубля, яблоки - 149 рублей, картофель - 87 рублей за 1,5 кг, свекла - 25 рублей за 0,5 кг, маринованные огурцы - 143 рубля за 300 гр и большая банка горошка - 91 рубль. Также в расходах учли рыбу, мясо и изделия из них: сельдь, шпроты, свиные ножки, куриное филе, крабовые палочки, сырокопченую колбасу и десяток яиц.
Отмечается, что из напитков в корзину вошли 1 л газировки стоимостью 105 рублей, шампанское или игристое вино - 647 рублей, бутылка водки (0,7-0,75 л) - 595 рублей и стандартная бутылка красного вина - 608 рублей. Также в продуктовую корзину вошли сыр, майонез, хрен, буханку ржаного хлеба, батон, торт и шоколадные конфеты.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВАЧелябинская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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