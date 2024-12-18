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Красная икра в России начала дешеветь с середины ноября

Красная икра в России начала дешеветь с середины ноября - 18.12.2024, ПРАЙМ

Красная икра в России начала дешеветь с середины ноября

Красная икра в России уже начала дешеветь с середины ноября, а после Нового года, со снижением спроса, упадет в цене еще на 10%, заявил журналистам председатель | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T07:45+0300

2024-12-18T07:45+0300

2024-12-18T07:45+0300

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александра панина

рыбный союз

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Красная икра в России уже начала дешеветь с середины ноября, а после Нового года, со снижением спроса, упадет в цене еще на 10%, заявил журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин. "Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры в рынке много, спрос "подсел" на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет". Он напомнил, что в прошлом году в России было произведено более 25 тысяч тонн икры, что позволило рекордно нарастить ее экспорт - до 9 тысяч тонн, при этом на внутреннем рынке осталось 16 тысяч тонн икры, и, по словам, Панина, "мы столько не съедаем, даже при прекрасной цене", однако цена все равно была высокой - 6-8 тысяч рублей за килограмм. "В этом году она до 13 (тысяч рублей - ред.) даже долетала, и народ взбудоражился. Повышение к прошлому году - немудреная история: инфляция, ключевая ставка, все те же самые вещи никуда не делись, но самое главное в три раза меньше объем производства, это первое, второе - на мой взгляд в этом году классно сработали трейдеры и производители, в том плане, что просто раскрутили, разогрели рынок... В августе начали историю, что путина плохая, икры не будет, начался этот ажиотаж", - пояснил Панин. "Спрос рождает предложение, и в итоге ее (цену - ред.) перегрели к середине ноября, и пошел откат уже... В крупнейшей нашей специализированной "сетке" по икре, цены уже колеблются от 9,5 тысячи до 11,5 тысячи в зависимости от вида... цены 13 тысяч уже нет точно", - добавил он. Кроме того, отметил глава Рыбного союза, сейчас, в активный сезон продаж икры, продается соленая икра, а после Нового года - уже солено-мороженая, чьи вкусовые характеристики немного ниже, как и ее цена. "Плюс снижение "подсоса", как говорят участники рынка, "тяги" нет, значит, нужно цену снижать, тяга будет снижаться по мере ухода от новогодних праздников... цена будет снижаться", - заключил он.

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