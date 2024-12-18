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Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже
Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже - 18.12.2024, ПРАЙМ
Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже
Курс рубля в первой половине сессии перешел к повышению против юаня, китайская валюта снижается к 14 рублям, следует из данных Московской биржи. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T14:29+0300
2024-12-18T14:29+0300
россия
рубль
курсы валют
мосбиржа
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии перешел к повышению против юаня, китайская валюта снижается к 14 рублям, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.18 мск теряет 4 копейки, опускаясь до 14,03 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 76,3 миллиарда рублей. Ранее в среду юань максимально повышался до 14,19 рубля. Колебания курса рубля пока стоит рассматривать как движение в рамках волатильности, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Поводов для серьезного ослабления российской валюты мы не видим. Скорее всего, нарушенная новыми санкциями система внешнеэкономических расчетов налажена, и валюта поступает в страну", - добавляет он. В центре внимания игроков рынка будет пятничное заседание Центробанка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки до 23% годовых как минимум, полагает Владислав Антонов из BitRiver. "На неделе с 23 по 28 декабря экспортеры будут продавать валюту для уплаты налогов (28 декабря)", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.
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россия, рубль, курсы валют, мосбиржа
РОССИЯ, рубль, курсы валют, Мосбиржа
14:29 18.12.2024
 
Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже

Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже, юань движется к 14 рублям

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии перешел к повышению против юаня, китайская валюта снижается к 14 рублям, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.18 мск теряет 4 копейки, опускаясь до 14,03 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 76,3 миллиарда рублей. Ранее в среду юань максимально повышался до 14,19 рубля.
Колебания курса рубля пока стоит рассматривать как движение в рамках волатильности, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Поводов для серьезного ослабления российской валюты мы не видим. Скорее всего, нарушенная новыми санкциями система внешнеэкономических расчетов налажена, и валюта поступает в страну", - добавляет он.
В центре внимания игроков рынка будет пятничное заседание Центробанка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки до 23% годовых как минимум, полагает Владислав Антонов из BitRiver. "На неделе с 23 по 28 декабря экспортеры будут продавать валюту для уплаты налогов (28 декабря)", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.
Монеты. - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
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