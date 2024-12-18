https://1prime.ru/20241218/rubl--853654662.html
Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже
Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже - 18.12.2024, ПРАЙМ
Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже
Курс рубля в первой половине сессии перешел к повышению против юаня, китайская валюта снижается к 14 рублям, следует из данных Московской биржи. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T14:29+0300
2024-12-18T14:29+0300
2024-12-18T14:29+0300
россия
рубль
курсы валют
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233345_0:210:2893:1837_1920x0_80_0_0_ad7e72f798130b967cfdccfa93b6d376.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии перешел к повышению против юаня, китайская валюта снижается к 14 рублям, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.18 мск теряет 4 копейки, опускаясь до 14,03 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 76,3 миллиарда рублей. Ранее в среду юань максимально повышался до 14,19 рубля. Колебания курса рубля пока стоит рассматривать как движение в рамках волатильности, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Поводов для серьезного ослабления российской валюты мы не видим. Скорее всего, нарушенная новыми санкциями система внешнеэкономических расчетов налажена, и валюта поступает в страну", - добавляет он. В центре внимания игроков рынка будет пятничное заседание Центробанка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки до 23% годовых как минимум, полагает Владислав Антонов из BitRiver. "На неделе с 23 по 28 декабря экспортеры будут продавать валюту для уплаты налогов (28 декабря)", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.
https://1prime.ru/20241217/rubl-853637501.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233345_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_a2bbdd4c2027c5a9f4f4ab59b4b8df52.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рубль, курсы валют, мосбиржа
РОССИЯ, рубль, курсы валют, Мосбиржа
Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже
Рубль перешел к росту против юаня на Мосбирже, юань движется к 14 рублям
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии перешел к повышению против юаня, китайская валюта снижается к 14 рублям, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.18 мск теряет 4 копейки, опускаясь до 14,03 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 76,3 миллиарда рублей. Ранее в среду юань максимально повышался до 14,19 рубля.
Колебания курса рубля пока стоит рассматривать как движение в рамках волатильности, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Поводов для серьезного ослабления российской валюты мы не видим. Скорее всего, нарушенная новыми санкциями система внешнеэкономических расчетов налажена, и валюта поступает в страну", - добавляет он.
В центре внимания игроков рынка будет пятничное заседание Центробанка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки до 23% годовых как минимум, полагает Владислав Антонов из BitRiver. "На неделе с 23 по 28 декабря экспортеры будут продавать валюту для уплаты налогов (28 декабря)", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.
Рубль показывает преимущественное снижение 17 декабря