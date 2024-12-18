https://1prime.ru/20241218/ryabkov-853670108.html

В МИД раскрыли, что мешает урегулировать украинский кризис

В МИД раскрыли, что мешает урегулировать украинский кризис - 18.12.2024, ПРАЙМ

В МИД раскрыли, что мешает урегулировать украинский кризис

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что стремление НАТО к бесконечному расширению и желание альянса военно-политически освоить... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T17:19+0300

2024-12-18T17:19+0300

2024-12-18T17:35+0300

россия

украина

мид

сергей рябков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057191_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9790cd4ba9d271ef178783f558e9bc69.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что стремление НАТО к бесконечному расширению и желание альянса военно-политически освоить Украину фактически препятствуют достижению долгосрочного политического урегулирования конфликта в Украине. "Сама природа кризиса вокруг Украины напрямую связана с разрушительной деятельностью Североатлантического блока, возглавляемого США, и его длительной и настойчивой экспансией на постсоветское пространство, что воспринимается как враждебное действие по отношению к России", - отметил Рябков на сессии дискуссионного клуба "Валдай". В то же время Рябков подчеркнул, что стремление Североатлантического альянса к бесконечному расширению продолжается без колебаний. По его словам, это представляется как неизменная цель и основа функционирования НАТО.Также заместитель главы российского МИД отметил, что риски, которые Запад и США создают на границах России, могут привести к тому, что в практической плоскости встанет вопрос о применении ей ядерного оружия.

https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653419.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, мид, сергей рябков