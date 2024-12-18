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В МИД раскрыли, что мешает урегулировать украинский кризис
В МИД раскрыли, что мешает урегулировать украинский кризис - 18.12.2024, ПРАЙМ
В МИД раскрыли, что мешает урегулировать украинский кризис
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что стремление НАТО к бесконечному расширению и желание альянса военно-политически освоить... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T17:19+0300
2024-12-18T17:19+0300
2024-12-18T17:35+0300
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украина
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что стремление НАТО к бесконечному расширению и желание альянса военно-политически освоить Украину фактически препятствуют достижению долгосрочного политического урегулирования конфликта в Украине. "Сама природа кризиса вокруг Украины напрямую связана с разрушительной деятельностью Североатлантического блока, возглавляемого США, и его длительной и настойчивой экспансией на постсоветское пространство, что воспринимается как враждебное действие по отношению к России", - отметил Рябков на сессии дискуссионного клуба "Валдай". В то же время Рябков подчеркнул, что стремление Североатлантического альянса к бесконечному расширению продолжается без колебаний. По его словам, это представляется как неизменная цель и основа функционирования НАТО.Также заместитель главы российского МИД отметил, что риски, которые Запад и США создают на границах России, могут привести к тому, что в практической плоскости встанет вопрос о применении ей ядерного оружия.
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653419.html
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россия, украина, мид, сергей рябков
РОССИЯ, УКРАИНА, МИД, Сергей Рябков
В МИД раскрыли, что мешает урегулировать украинский кризис
Рябков заявил, что стремление расширение НАТО мешает урегулированию на Украине
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что стремление НАТО к бесконечному расширению и желание альянса военно-политически освоить Украину фактически препятствуют достижению долгосрочного политического урегулирования конфликта в Украине.
"Сама природа кризиса вокруг Украины напрямую связана с разрушительной деятельностью Североатлантического блока, возглавляемого США, и его длительной и настойчивой экспансией на постсоветское пространство, что воспринимается как враждебное действие по отношению к России", - отметил Рябков на сессии дискуссионного клуба "Валдай".
В то же время Рябков подчеркнул, что стремление Североатлантического альянса к бесконечному расширению продолжается без колебаний. По его словам, это представляется как неизменная цель и основа функционирования НАТО.
Также заместитель главы российского МИД отметил, что риски, которые Запад и США создают на границах России, могут привести к тому, что в практической плоскости встанет вопрос о применении ей ядерного оружия.
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