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Российские рыбаки к середине декабря выловили более 4,7 миллиона тонн

Российские рыбаки к середине декабря выловили более 4,7 миллиона тонн - 18.12.2024, ПРАЙМ

Российские рыбаки к середине декабря выловили более 4,7 миллиона тонн

Российские рыбаки к середине декабря выловили более 4,7 миллиона тонн водных биоресурсов, по итогам года этот показатель приблизится к 5 миллионам тонн,... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T07:45+0300

2024-12-18T07:45+0300

2024-12-18T07:45+0300

экономика

сельское хозяйство

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александра панина

рыбный союз

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российские рыбаки к середине декабря выловили более 4,7 миллиона тонн водных биоресурсов, по итогам года этот показатель приблизится к 5 миллионам тонн, прогнозирует председатель Рыбного союза Александр Панин. В 2023 году российские рыбаки выловили 5,3 миллиона тонн рыбы, что на 8,7% больше, чем годом ранее. "В целом вылов в 2024 году складывается неплохо. На середину декабря рыбаки перешагнули рубеж в 4,7 миллиона тонн и, судя по всему, год мы закроем с показателем, близким к 5 миллионам тонн. Это чуть ниже плановых показателей, заложенных в стратегию развития АПК и РХК, но пока отклонения некритичные", - рассказал он журналистам. Так, по его словам, вылов минтая превышает показатели прошлого года - уже выловлено более 1,9 миллиона тонн, добыто свыше 570 тысяч тонн сардины иваси, что на 18% выше показателя прошлого года, а итоговый вылов может превысить 600 тысяч тонн, отмечает председатель союза. Вылов дальневосточного кальмара уже вырос на 27% год к году, до 110 тысяч тонн, а дальневосточной сельди - на 11%, превысив 400 тысяч тонн, камбалы - на 30%, до более 25 тысяч тонн. Однако есть и негативные тренды, добавил Панин. Так, объем добычи дальневосточного лосося составил 235 тысяч тонн вместо ожидаемых 320 тысяч тонн, вылов северной трески в Баренцевом море снизился на 16%, до 209 тысяч тонн, пикши и палтуса - на 20%, аквакультуры - на 20%. "Основной минус сложился в сегменте лососевых. Производство за первые три квартала 2024 года – 102 тысячи тонн, ... что на 22% хуже 2023 года... По карповым, осетровым и марикультуре динамика положительная, но она не перекрывает снижение объемов производства по лососевым. Основные причины снижения объемов производства – санкционные ограничения, продолжающиеся проблемы с посадочным материалом, вакцинами, кормами", - добавил Панин. При этом, по его словам, "ситуация постепенно выправляется, но впереди еще много работы". "Ну и безусловно влияет рост расходов и запредельная стоимость кредитных средств", - заключил он.

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сельское хозяйство, россия, москва, александр панин, александра панина, рыбный союз