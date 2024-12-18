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Все внимание к ФРС США, рублю и биткоину

Все внимание к ФРС США, рублю и биткоину - 18.12.2024, ПРАЙМ

Все внимание к ФРС США, рублю и биткоину

Во вторник, 17 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,38%, до 104,21 рубля, евро/рубль - на 1,13%, до 109,28... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T08:28+0300

2024-12-18T08:28+0300

2024-12-18T08:28+0300

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Во вторник, 17 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,38%, до 104,21 рубля, евро/рубль - на 1,13%, до 109,28 рубля, юань/рубль - на 1,51%, до 14,07 рубля. ЦБ России установил официальные курсы валют на 18 декабря: доллар - 102,9979 рубля, евро - 108,3444 рубля.Рубль продолжает показывать разнонаправленные колебания в диапазоне 102-105 рубля. Рынок сохраняет высокую чувствительность к различным внешним и внутренним факторам. В центре внимания - заседание Федеральной резервной системы, где ожидается снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов, а также заседание ЦБ России, на котором ожидается повышение ставки до 23% как минимум. На неделе с 23 по 28 декабря экспортеры будут продавать валюту для уплаты налогов (28 декабря).Важно отметить рост доли рублевых расчетов во внешнеторговых операциях. В октябре 2024 года доля платежей в рублях при импорте достигла 49,5%, что является новым историческим максимумом. При этом экспортные расчеты на 41,5% осуществлялись в национальной валюте. Лишь бы было что продавать экспортерам 28 декабря.Что касается нефтяного рынка, то наблюдается тенденция к снижению цен. Баррель Brent подешевел на 0,97%, до $73,19. Негативное влияние на рынок оказывают статистические данные из Китая, которые усилили опасения трейдеров относительно спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире. При этом цена торгуется в середине диапазона 70,30 - 76,30 доллара. Ждем решения ФРС США по ставкам и пресс-конференцию Дж. Пауэлла.По доллару боковое движение сохранится в диапазоне 102-105 рублей. Решение ФРС США и ЦБ России не окажут влияния на нацвалюту, поскольку локальный валютный рынок изолирован от внешних макрособытий и очень чувствителен к дисбалансу спроса и предложения.Индекс Мосбиржи упал на 1,78%, до 2377,15 п., индекс РТС - на 1,86%, до 727,06 п. В диапазоне 2250 -2260 п.п. Индекс может попытаться отскочить и выйти на коррекцию от 2360 п., но пока нет благоприятных условий для восстановления и нового ралли. Думаю, основная борьба будет вестись в зоне 2180 - 2250 п.п.Пара BTC/USDT повысилась на 0,07%, до 106133 долларов. В ходе американской сессии цена повышалась до $108353. Рост котировок до нового ATH вызван заявлениями избранного президента Дональда Трампа о планах создать стратегический резерв биткоинов в США, что демонстрирует серьезный интерес правительства к криптовалюте. Биткоин теперь рассматривается как ценный резервный актив и защита от экономической нестабильности. Такая институциональная поддержка повышает статус первой криптовалюты в финансовом мире, делая его более легитимным и надежным.Перед заседанием ФРС США с ростом не задалось. Сначала покупатели отступили к 105355 долларов (трендовая линия от 94256 долларов), затем падение ускорилось на фоне закрытия длинных позиций. Это может быть фиксинг перед важным событием. Данные CME Group показывают, что ФРС снизит ставку на 25 б.п. с вероятностью 95,4%.В качестве внутридневной поддержки стоит выделить уровень 102750 долларов. Коррекция ниже 102000 вызовет массовую ликвидацию длинных позиций по маржинальным позициям. Надо понимать, что рынок криптовалюты низколиквидный, поэтому любое событие может вызывать внутридневные колебания от 5 до 15%. Ждем выступления Пауэлла. На сегодня он король дня.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют, фрс