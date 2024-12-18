https://1prime.ru/20241218/rynok-aktsiy-853647099.html

Новогодняя распродажа

Новогодняя распродажа - 18.12.2024, ПРАЙМ

Новогодняя распродажа

Активность продавцов не ослабевает. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,78% до отметки 2377,15 п., индекс РТС – на 1,86% до 727,06 п. Индекс... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T08:44+0300

2024-12-18T08:44+0300

2024-12-18T08:44+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржевые торги

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Активность продавцов не ослабевает. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,78% до отметки 2377,15 п., индекс РТС – на 1,86% до 727,06 п. Индекс суверенного долга RGBI проявляет относительную устойчивость, снизившись только на 0,06% до 98,04 п. за день.Давление на рынок акций оказали в том числе дивидендные отсечки ЛУКОЙЛа (LKOH 6290,5 рубля, -7,21%), Северстали (CHMF 1016,4 рубля, -3,6%), Хэдхантера (HEAD 3060 рубля, -23,15%) и ММЦБ (GEMA 120,7 рубля, -0,49%).Державшийся долгое время в лидерах роста среди отраслевых индикаторов индекс МосБиржи информационных технологий переместился в зону отрицательных значений и показывает снижение на 15% с начала года. Несмотря на вклад вчерашней дивидендной отсечки Хэдхантера, основная причина слабой динамики индекса, на наш взгляд, кроется в сокращении закупок отечественных технологий по мере удовлетворения основных потребностей заказчиков в рамках бума импортозамещения. В частности, госсектор на 36% сократил закупки российского ПО в 2024 году по сравнению с 2023 годом.Совкомбанк (SVCB 12,62 рубля, +6,59%) сообщил о проведении ВОСА 28 января 2025 года по вопросу об увеличении уставного капитала через допэмиссию акций. Денежные средства будут направлены на покупку Хоум Банка и на поддержание капитала при наращивании кредитного портфеля. Высокие ставки в экономике и опережающий рост стоимости фондирования над доходностью активов Совкомбанка приводит к более медленному росту чистого процентного дохода и снижению чистой процентной маржи, поэтому на данном этапе мы не видим идеи в акциях. Тем не менее в перспективе Совкомбанк станет прямым бенефициаром разворота денежно-кредитной политики Банка России в сторону смягчения благодаря растущим сегодня активам и кредитному портфелю банка.Российские авиакомпании продолжают наращивать объемы перевозок: в ноябре суммарный пассажиропоток вырос на 4,8% по сравнению с 2023 годом и составил 7,9 миллиона человек (повысившись на 1,4%, до 5,8 миллиона, на внутренних линиях и на 15,8%, до 2,1 миллиона, на международных). Аэрофлот (AFLT 47,67 рубля, -0,06%) в ноябре перевез 50% от общего числа пассажиров или 4 млн человек, что отражает рост на 11% по сравнению с 2023 годом. При этом занятость кресел крупнейшего авиаперевозчика страны остается на высоком уровне, достигая 89,7%, что в сочетании с ростом цен на авиабилеты (на 22,5% на внутренних рейсах и на 3% на зарубежных) сохраняет благоприятные условия для выхода на чистую прибыль по итогам года. Мы полагаем, что тенденция с ускорением роста затрат сохранится в IV квартале, хотя Аэрофлот перестанет быть убыточным и даже может выплатить дивиденды на уровне 4 рублей на одну акцию.Сегодня ожидаются финальные перед заседанием Банка России в пятницу недельные данные по инфляции, которые будут учтены регулятором при принятии решения по ставке. Мы полагаем, что сезонный рост потребительского спроса и девальвация рубля помешают замедлению инфляции. Мы ожидаем, что нервозность на рынке будет сохраняться вплоть до решения Банка России по ключевой ставке. Ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2300 п.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги