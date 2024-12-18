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Российский рынок акций повышается более чем на процент
Российский рынок акций повышается более чем на процент - 18.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций повышается более чем на процент
Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T10:14+0300
2024-12-18T10:14+0300
2024-12-18T10:16+0300
россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 1,15% - до 2404,44 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,42%, до 782,63 пункта.
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россия, российский рынок акций
РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций повышается более чем на процент
Российский рынок акций в начале торгов растет более чем на процент
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 1,15% - до 2404,44 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,42%, до 782,63 пункта.