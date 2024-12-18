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Российский рынок акций повышается более чем на процент

Российский рынок акций повышается более чем на процент - 18.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций повышается более чем на процент

Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T10:14+0300

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россия

российский рынок акций

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 1,15% - до 2404,44 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,42%, до 782,63 пункта.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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