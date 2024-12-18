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Российский рынок акций сдержанно растет в ходе торгов

Российский рынок акций сдержанно растет в ходе торгов - 18.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций сдержанно растет в ходе торгов

Российский рынок акций в первые часы торговой сессии сдержанно повышается, следует из данных Московской биржи. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T13:44+0300

2024-12-18T13:44+0300

2024-12-18T13:44+0300

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российский рынок акций

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии сдержанно повышается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.32 мск повышался на 0,29% - до 2384,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,71%, до 784,89 пункта. В частности, дорожают бумаги "Татнефти" (+1,1%), "Полюса" (+1,9%), "Европлана" (+1%). Дешевеют бумаги "Позитива" (-2,1%), "Русала" (-1,9%), "Газпрома" (-1,4%), "Норникеля" (-1,2%). Индекс Мосбиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2360-2410 пунктов, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "До объявления итогов пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке на рынке сохранится повышенная волатильность. Сегодня вполне возможны попытки индекса Мосбиржи вновь подняться выше 2400 пунктов. Однако после завершения основной сессии будет опубликован традиционный отчет по инфляции. Любое замедление инфляции, даже незначительное, будет воспринято рынком позитивно", - добавляет он. На фоне текущего сдержанного повышения рано говорить о каком-то развороте и окончании фазы падения, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Решения стоит принимать в пятницу после того, как Банк России даст намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику. Если риторика регулятора будет жесткой, то распродажи продолжатся", - добавляет он.

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