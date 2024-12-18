https://1prime.ru/20241218/sanktsii-853650645.html

МИД пообещал скорый ответ на 15-й пакет нелегитимных санкций Евросоюза

МИД пообещал скорый ответ на 15-й пакет нелегитимных санкций Евросоюза - 18.12.2024, ПРАЙМ

МИД пообещал скорый ответ на 15-й пакет нелегитимных санкций Евросоюза

Введенный Европейским союзом 15-й пакет антироссийских рестрикций нелегитимен, поэтому ответ на него со стороны Москвы не заставит себя долго ждать. Об этом... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T11:12+0300

2024-12-18T11:12+0300

2024-12-18T11:12+0300

россия

европа

санкции против рф

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Введенный Европейским союзом 15-й пакет антироссийских рестрикций нелегитимен, поэтому ответ на него со стороны Москвы не заставит себя долго ждать. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Они (санкции - ред.) направлены как против российских, так и против зарубежных экономоператоров, общественных деятелей... Брюссель продолжает вредить нашей стране решениями, которые по сути несут дополнительную угрозу глобальной энергетической безопасности и стабильности мировых хозяйственных связей", - сказала она в ходе брифинга. В то же время она добавила, что Россия обязательно изучит 15-й пакет санкций, который носят противоправный характер. По ее словам, российские власти проанализируют рестрикции с точки зрения ущерба экономическим интересам России.

https://1prime.ru/20241217/sanktsii-853637689.html

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россия, европа, санкции против рф