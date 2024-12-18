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МИД пообещал скорый ответ на 15-й пакет нелегитимных санкций Евросоюза
МИД пообещал скорый ответ на 15-й пакет нелегитимных санкций Евросоюза - 18.12.2024, ПРАЙМ
МИД пообещал скорый ответ на 15-й пакет нелегитимных санкций Евросоюза
Введенный Европейским союзом 15-й пакет антироссийских рестрикций нелегитимен, поэтому ответ на него со стороны Москвы не заставит себя долго ждать. Об этом... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T11:12+0300
2024-12-18T11:12+0300
2024-12-18T11:12+0300
россия
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Введенный Европейским союзом 15-й пакет антироссийских рестрикций нелегитимен, поэтому ответ на него со стороны Москвы не заставит себя долго ждать. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Они (санкции - ред.) направлены как против российских, так и против зарубежных экономоператоров, общественных деятелей... Брюссель продолжает вредить нашей стране решениями, которые по сути несут дополнительную угрозу глобальной энергетической безопасности и стабильности мировых хозяйственных связей", - сказала она в ходе брифинга. В то же время она добавила, что Россия обязательно изучит 15-й пакет санкций, который носят противоправный характер. По ее словам, российские власти проанализируют рестрикции с точки зрения ущерба экономическим интересам России.
https://1prime.ru/20241217/sanktsii-853637689.html
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россия, европа, санкции против рф
РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ
МИД пообещал скорый ответ на 15-й пакет нелегитимных санкций Евросоюза
МИД: ответ РФ на 15-й пакет незаконных санкций Евросоюза не заставит себя ждать
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Введенный Европейским союзом 15-й пакет антироссийских рестрикций нелегитимен, поэтому ответ на него со стороны Москвы не заставит себя долго ждать. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
"Они (санкции - ред.) направлены как против российских, так и против зарубежных экономоператоров, общественных деятелей... Брюссель продолжает вредить нашей стране решениями, которые по сути несут дополнительную угрозу глобальной энергетической безопасности и стабильности мировых хозяйственных связей", - сказала она в ходе брифинга.
В то же время она добавила, что Россия обязательно изучит 15-й пакет санкций, который носят противоправный характер. По ее словам, российские власти проанализируют рестрикции с точки зрения ущерба экономическим интересам России.
Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным возможные санкции против NIS