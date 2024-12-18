https://1prime.ru/20241218/sanktsii-853675462.html
Вспомнили о "Северном потоке 2". Госдеп объявил о новых санкциях
Вспомнили о "Северном потоке 2". Госдеп объявил о новых санкциях - 18.12.2024, ПРАЙМ
Вспомнили о "Северном потоке 2". Госдеп объявил о новых санкциях
США объявили о новых санкциях, связанных с "Северным потоком 2", в перечень попали уже подсанкционные структуры, следует из сообщения Госдепа. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T21:57+0300
2024-12-18T21:57+0300
2024-12-18T21:57+0300
экономика
сша
северный поток-2
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. США объявили о новых санкциях, связанных с "Северным потоком 2", в перечень попали уже подсанкционные структуры, следует из сообщения Госдепа. "Госдеп вводит санкции против ряда компаний, включенных в санкционные списки", - говорится в сообщении ведомства. В перечень госдепа попали структуры, связанные со строительством трубопровода, и несколько судов. Как указывает американское внешнеполитическое ведомство, ранее против структур уже были введены санкции в рамках закона о защите европейской энергобезопасности. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
https://1prime.ru/20241127/sevpotok-853119358.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, северный поток-2
Экономика, США, Северный поток-2
Вспомнили о "Северном потоке 2". Госдеп объявил о новых санкциях
Госдеп: США объявили о новых санкциях, связанных с "Северным потоком 2"
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. США объявили о новых санкциях, связанных с "Северным потоком 2", в перечень попали уже подсанкционные структуры, следует из сообщения Госдепа.
"Госдеп вводит санкции против ряда компаний, включенных в санкционные списки", - говорится в сообщении ведомства.
В перечень госдепа попали структуры, связанные со строительством трубопровода, и несколько судов.
Как указывает американское внешнеполитическое ведомство, ранее против структур уже были введены санкции в рамках закона о защите европейской энергобезопасности.
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках"
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.