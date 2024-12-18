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Вспомнили о "Северном потоке 2". Госдеп объявил о новых санкциях - 18.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Вспомнили о "Северном потоке 2". Госдеп объявил о новых санкциях
Вспомнили о "Северном потоке 2". Госдеп объявил о новых санкциях - 18.12.2024, ПРАЙМ
Вспомнили о "Северном потоке 2". Госдеп объявил о новых санкциях
США объявили о новых санкциях, связанных с "Северным потоком 2", в перечень попали уже подсанкционные структуры, следует из сообщения Госдепа. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T21:57+0300
2024-12-18T21:57+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. США объявили о новых санкциях, связанных с "Северным потоком 2", в перечень попали уже подсанкционные структуры, следует из сообщения Госдепа. "Госдеп вводит санкции против ряда компаний, включенных в санкционные списки", - говорится в сообщении ведомства. В перечень госдепа попали структуры, связанные со строительством трубопровода, и несколько судов. Как указывает американское внешнеполитическое ведомство, ранее против структур уже были введены санкции в рамках закона о защите европейской энергобезопасности. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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сша, северный поток-2
Экономика, США, Северный поток-2
21:57 18.12.2024
 
Вспомнили о "Северном потоке 2". Госдеп объявил о новых санкциях

Госдеп: США объявили о новых санкциях, связанных с "Северным потоком 2"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. США объявили о новых санкциях, связанных с "Северным потоком 2", в перечень попали уже подсанкционные структуры, следует из сообщения Госдепа.
"Госдеп вводит санкции против ряда компаний, включенных в санкционные списки", - говорится в сообщении ведомства.
В перечень госдепа попали структуры, связанные со строительством трубопровода, и несколько судов.
Как указывает американское внешнеполитическое ведомство, ранее против структур уже были введены санкции в рамках закона о защите европейской энергобезопасности.
ЧП на Северных потоках
Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на "Северных потоках"
27 ноября, 11:21
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
 
ЭкономикаСШАСеверный поток-2
 
 
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