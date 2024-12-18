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Суд взыскал с "дочки" Siemens 292 млн руб в пользу "Уральских локомотивов"

Суд взыскал с "дочки" Siemens 292 млн руб в пользу "Уральских локомотивов" - 18.12.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал с "дочки" Siemens 292 млн руб в пользу "Уральских локомотивов"

Арбитражный суд Свердловской области по иску ООО "Уральские локомотивы" взыскал с ООО "Сименс Мобильность", дочерней структуры немецкого концерна Siemens, около | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T14:07+0300

2024-12-18T14:07+0300

2024-12-18T14:07+0300

россия

siemens

суд

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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области по иску ООО "Уральские локомотивы" взыскал с ООО "Сименс Мобильность", дочерней структуры немецкого концерна Siemens, около 292 миллионов рублей неустойки, следует из опубликованной в среду резолютивной части решения суда. Суд признал незаконным отказ ООО "Сименс Мобильность" от исполнения договора поставки и гарантийного обслуживания комплектов оборудования от 17 июня 2010 года, обязал компанию исполнить этот договор в редакции дополнительного соглашения от 9 сентября 2021 года, осуществить поставку комплектов оборудования для 19 электровозов 2ЭС10 (грузовой электровоз "Гранит") и выполнить все обязательства, предусмотренные договором. Суд также решил продолжать начислять "дочке" Siemens неустойку, начиная с 19 марта 2024 года, исходя из размера 0,02% в день по день фактического исполнения обязательства поставки, но не более 15% от цены комплекта и 20% от цены договора в совокупности. Суд в Екатеринбурге возбудил это дело в январе по иску ООО "Сименс Мобильность", потребовавшего взыскать с "Уральских локомотивов" более 105 миллионов рублей неустойки по договору поставки. Затем свердловское предприятие подало встречный иск. Суд удовлетворил оба иска и произвел процессуальный зачет. Стороны ведут еще несколько судебных разбирательств. Так, арбитражный суд Москвы слушает иск "Уральских локомотивов", в котором они требуют признать незаконным односторонний отказ "дочки" Siemens в 2022 году от исполнения договора поставки комплектующих и оборудования, а также гарантийного обслуживания от 7 сентября 2011 года, и взыскать с ответчика около 13 миллионов рублей неустойки. До рассмотрения этого дела приостановлено рассмотрение тем же судом иска ООО "Сименс Мобильность" о взыскании с "Уральских локомотивов" более 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, суд в Екатеринбурге рассматривает иск ООО "Сименс Мобильность" о взыскании с "Уральских локомотивов" более 1 миллиарда рублей задолженности по договору поставки от 6 августа 2018 года и встречный иск, в котором оспаривается отказ от договора и взыскивается неустойка. Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. В настоящее время завод "Уральские локомотивы" производит электропоезда полностью из российских комплектующих.

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россия, siemens, суд