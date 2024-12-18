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В Рыбном союзе рассказали о росте цен на рыбу

В Рыбном союзе рассказали о росте цен на рыбу - 18.12.2024, ПРАЙМ

В Рыбном союзе рассказали о росте цен на рыбу

Цены на рыбу с января по сентябрь 2024 года увеличились на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 245 рублей за килограмм, что дешевле... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T07:45+0300

2024-12-18T07:45+0300

2024-12-18T07:45+0300

экономика

сельское хозяйство

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москва

александр панин

александра панина

рыбный союз

варпэ

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Цены на рыбу с января по сентябрь 2024 года увеличились на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 245 рублей за килограмм, что дешевле свинины и говядины, но все еще дороже курицы, однако потребление рыбы все равно растет, сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин. "Цены с января по сентябрь, включительно на основные виды белковой продукции, выглядят следующим образом: рыба 245 рублей за килограмм, говядина 557 рублей, свинина 349 рублей, курица 219 рублей, яйцо 116 рублей. При этом рыба подорожала к 2023 году на 13%", - заявил он. При этом, говоря о прогнозах на 2025 год, Панин отметил, что ожидает умеренный - в пределах продуктовой инфляции - рост цен на основные виды и российского и импортного сырья и соответственно продукции из них из-за инфляции, роста затрат, в том числе на персонал, повышения ключевой ставки, снижения объемов производства и предложения, а также объемов импорта. Однако, несмотря ни на что, потребление рыбной продукции в России растет. "Исходя из объемов вылова, экспорта, импорта, баланс сырья на внутреннем рынке по оценке аналитиков Рыбного Союза будет примерно равен прошлогоднему показателю – около 3,3 миллиона тонн, что в пересчете на душу населения даст показатель около 22,7 килограммов на человека в год потенциального объема потребления в рыбе-сырце", - добавил Панин. По данным ВАРПЭ, в 2023 году россияне съедали 22,5 килограмма в год - на 2% больше, чем в 2022 году. Панин добавил, что в стране существует явный запрос на более частое потребление рыбной продукции. "При этом отрадно то, что практически во всех исследованиях барьер высокой цены ушел с первых трех мест. В качестве же главных препятствий на пути к более частому потреблению рыбной продукции респонденты называют трудности с приготовлением, сложности выбора - незнание качественных характеристик рыбы, недостаточное качество рыбной продукции", - заключил председатель Рыбного союза.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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