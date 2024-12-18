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"Газпром" поставил первую партию СПГ в Италию с проекта "Портовая СПГ" - 18.12.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" поставил первую партию СПГ в Италию с проекта "Портовая СПГ"
"Газпром" поставил первую партию СПГ в Италию с проекта "Портовая СПГ" - 18.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром" поставил первую партию СПГ в Италию с проекта "Портовая СПГ"
"Газпром" поставил первый груз сжиженного природного газа (СПГ) в Италию с проекта "Портовая СПГ", сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные London Stock... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T20:08+0300
2024-12-18T20:08+0300
экономика
газпром
спг
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. "Газпром" поставил первый груз сжиженного природного газа (СПГ) в Италию с проекта "Портовая СПГ", сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные London Stock Exchange Group (LSEG). "Российский энергетический гигант "Газпром" доставил груз сжиженного природного газа в Италию с проекта "СПГ Портовая" на Балтийском море… Согласно данным LSEG, газовоз Cool Rover прибыл к плавучей установке терминала Toscana в порту Ливорно во вторник", - пишет агентство. Как отмечает Reuters со ссылкой на данные LSEG, за последние несколько лет в Италию поступало несколько грузов с проекта "Ямал СПГ". В марте агентство сообщало о том, что "Газпром" также поставил первый груз СПГ в Испанию. Согласно данным LSEG, общий объем экспорта СПГ из России за январь-ноябрь вырос на 4,7% в годовом выражении – до 29,1 миллиона тонн, из которых чуть более половины было направлено в Европу.
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газпром, спг
Экономика, Газпром, СПГ
20:08 18.12.2024
 
"Газпром" поставил первую партию СПГ в Италию с проекта "Портовая СПГ"

Reuters: "Газпром" поставил первую партию СПГ в Италию с проекта "Портовая СПГ"

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. "Газпром" поставил первый груз сжиженного природного газа (СПГ) в Италию с проекта "Портовая СПГ", сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные London Stock Exchange Group (LSEG).
"Российский энергетический гигант "Газпром" доставил груз сжиженного природного газа в Италию с проекта "СПГ Портовая" на Балтийском море… Согласно данным LSEG, газовоз Cool Rover прибыл к плавучей установке терминала Toscana в порту Ливорно во вторник", - пишет агентство.
Как отмечает Reuters со ссылкой на данные LSEG, за последние несколько лет в Италию поступало несколько грузов с проекта "Ямал СПГ".
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В марте агентство сообщало о том, что "Газпром" также поставил первый груз СПГ в Испанию. Согласно данным LSEG, общий объем экспорта СПГ из России за январь-ноябрь вырос на 4,7% в годовом выражении – до 29,1 миллиона тонн, из которых чуть более половины было направлено в Европу.
 
ЭкономикаГазпромСПГ
 
 
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