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Генпрокуратура признала нежелательной НПО Recorded Future из США

Генпрокуратура признала нежелательной НПО Recorded Future из США - 18.12.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратура признала нежелательной НПО Recorded Future из США

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила деятельность американской неправительственной организации Recorded Future (RF) нежелательной на территории | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T09:08+0300

2024-12-18T09:08+0300

2024-12-18T09:08+0300

россия

сша

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила деятельность американской неправительственной организации Recorded Future (RF) нежелательной на территории России. В соответствующем сообщении пресс-службы надзорного ведомства указано, что эта организация, основанная в 2019 году и расположенная в Массачусетсе, имеет филиалы в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре. Recorded Future финансируется американскими корпорациями и предлагает услуги по поиску, обработке и аналитике данных, включая работу с закрытыми сегментами Интернета. Основное направление их деятельности связано с киберугрозами, а их сотрудники активно сотрудничают с ЦРУ и другими разведывательными службами. Программа деятельности организации также включает информационно-техническую поддержку западных пропагандистских мероприятий против России. В релизе уточняется, что Recorded Future участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, организация предоставляет украинским специалистам доступ к программам, используемым для подготовки и реализации информационных операций против России.

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