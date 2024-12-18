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Генпрокуратура признала нежелательной НПО Recorded Future из США - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Генпрокуратура признала нежелательной НПО Recorded Future из США
Генпрокуратура признала нежелательной НПО Recorded Future из США - 18.12.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура признала нежелательной НПО Recorded Future из США
Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила деятельность американской неправительственной организации Recorded Future (RF) нежелательной на территории | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T09:08+0300
2024-12-18T09:08+0300
россия
сша
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила деятельность американской неправительственной организации Recorded Future (RF) нежелательной на территории России. В соответствующем сообщении пресс-службы надзорного ведомства указано, что эта организация, основанная в 2019 году и расположенная в Массачусетсе, имеет филиалы в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре. Recorded Future финансируется американскими корпорациями и предлагает услуги по поиску, обработке и аналитике данных, включая работу с закрытыми сегментами Интернета. Основное направление их деятельности связано с киберугрозами, а их сотрудники активно сотрудничают с ЦРУ и другими разведывательными службами. Программа деятельности организации также включает информационно-техническую поддержку западных пропагандистских мероприятий против России. В релизе уточняется, что Recorded Future участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, организация предоставляет украинским специалистам доступ к программам, используемым для подготовки и реализации информационных операций против России.
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россия, сша
РОССИЯ, США
09:08 18.12.2024
 
Генпрокуратура признала нежелательной НПО Recorded Future из США

Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Recorded Future

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила деятельность американской неправительственной организации Recorded Future (RF) нежелательной на территории России.
В соответствующем сообщении пресс-службы надзорного ведомства указано, что эта организация, основанная в 2019 году и расположенная в Массачусетсе, имеет филиалы в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре.
Recorded Future финансируется американскими корпорациями и предлагает услуги по поиску, обработке и аналитике данных, включая работу с закрытыми сегментами Интернета.
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Mastercard купит разработчика систем кибербезопасности Recorded Future
12 сентября, 18:49
Основное направление их деятельности связано с киберугрозами, а их сотрудники активно сотрудничают с ЦРУ и другими разведывательными службами. Программа деятельности организации также включает информационно-техническую поддержку западных пропагандистских мероприятий против России.
В релизе уточняется, что Recorded Future участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, организация предоставляет украинским специалистам доступ к программам, используемым для подготовки и реализации информационных операций против России.
 
РОССИЯСША
 
 
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