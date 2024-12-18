https://1prime.ru/20241218/ssha-853655921.html
В МИД выразили готовность рассматривать идеи США о налаживании диалога
В МИД выразили готовность рассматривать идеи США о налаживании диалога - 18.12.2024, ПРАЙМ
В МИД выразили готовность рассматривать идеи США о налаживании диалога
Россия готова рассмотреть любые предложения от новой администрации США по улучшению отношений между двумя странами. Однако на данный момент отсутствует ясность... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T15:45+0300
2024-12-18T15:45+0300
2024-12-18T15:45+0300
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия готова рассмотреть любые предложения от новой администрации США по улучшению отношений между двумя странами. Однако на данный момент отсутствует ясность как по этому вопросу, так и по намерениям будущего спецпосланника США Кита Келлога установить контакт с Россией по вопросам Украины, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "У нас нет четкого понимания, во-первых, о сроках вступления в должность генерала Келлога, в ту роль, которую ему обозначил избранный президент Трамп", - отметил Рябков в разговоре с журналистами. Замглавы МИД добавил, что Россия открыта к любым предложениям, которые могут способствовать восстановлению "хотя бы относительной нормальности" в отношениях между Москвой и Вашингтоном. "Тем более у нас нет никаких, даже номинальных, сигналов о том, какие могут быть его намерения в плане налаживания контактов. Мы, безусловно, будем рассматривать любые обращения по этому вопросу, как и по другим темам, касающимся необходимости вернуть хотя бы относительную нормальность в наши отношения. Но сроки и маршруты - это вопросы не сегодняшнего и не завтрашнего дня", - добавил он.В то же время он добавил, что Россия пока не получила ответа от США на запрос на агреман для нового российского посла в Вашингтоне.
https://1prime.ru/20241212/ryabkov-853520570.html
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россия, сша, сергей рябков, мид
РОССИЯ, США, Сергей Рябков, МИД
В МИД выразили готовность рассматривать идеи США о налаживании диалога
Рябков: Россия готова рассматривать идеи США о налаживании диалога
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россия готова рассмотреть любые предложения от новой администрации США по улучшению отношений между двумя странами. Однако на данный момент отсутствует ясность как по этому вопросу, так и по намерениям будущего спецпосланника США Кита Келлога установить контакт с Россией по вопросам Украины, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"У нас нет четкого понимания, во-первых, о сроках вступления в должность генерала Келлога, в ту роль, которую ему обозначил избранный президент Трамп", - отметил Рябков в разговоре с журналистами.
Рябков назвал членство Украины в НАТО категорически неприемлемым для России
Замглавы МИД добавил, что Россия открыта к любым предложениям, которые могут способствовать восстановлению "хотя бы относительной нормальности" в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
"Тем более у нас нет никаких, даже номинальных, сигналов о том, какие могут быть его намерения в плане налаживания контактов. Мы, безусловно, будем рассматривать любые обращения по этому вопросу, как и по другим темам, касающимся необходимости вернуть хотя бы относительную нормальность в наши отношения. Но сроки и маршруты - это вопросы не сегодняшнего и не завтрашнего дня", - добавил он.
В то же время он добавил, что Россия пока не получила ответа от США на запрос на агреман для нового российского посла в Вашингтоне.