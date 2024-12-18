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Россиянам рассказали, в каком случае ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 25%

Россиянам рассказали, в каком случае ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 25% - 18.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, в каком случае ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 25%

Банк России может пойти на повышение ключевой ставки до 25% и выше лишь в случае возникновения каких-либо шоков. Такое мнение в беседе с изданием "Газета.Ru"... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T15:38+0300

2024-12-18T15:38+0300

2024-12-18T16:16+0300

экономика

ставка банка россии

экспертное мнение

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банк России может пойти на повышение ключевой ставки до 25% и выше лишь в случае возникновения каких-либо шоков. Такое мнение в беседе с изданием "Газета.Ru" высказал главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.Он считает, что в настоящий момент регулятор "начинает проводить инструменты тонкой подстройки своей денежно-кредитной политики", что на взгляд экономиста, свидетельствует, что цикл роста ключевой ставки "имеет определенные пределы". "Здесь важно не перегнуть палку", - наставительно отметил Федоров, после чего добавил, что никто не заинтересован в быстром схлопывании экономики. Он уверен, что ЦБ РФ будет действовать поступательно, поэтому сегодня в "БКС МИР инвестиций" не считают, что ставка будет увеличена до 25-процентного уровня и выше в качестве основного базового сценария. При этом Федоров допустил, что повышение ставки до 25% может стать разве что "некоторой альтернативной историей", если неожиданно возникнут "какие-то шоки".Банк России 25 октября повысил ключевую ставку с 19 до 21% - это стало уже третьим повышением в течение 2024 года. По прогнозу бывшего главы ЦБ Сергея Дубинина, 20 декабря будет принято решение о повышении ставки до 22%.

https://1prime.ru/20241216/putin-853615808.html

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ставка банка россии, экспертное мнение