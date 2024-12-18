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Глава ФРС объяснил, от чего зависит дальнейшее снижение процентной ставки - 18.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241218/stavka-853676720.html
Глава ФРС объяснил, от чего зависит дальнейшее снижение процентной ставки
Глава ФРС объяснил, от чего зависит дальнейшее снижение процентной ставки - 18.12.2024, ПРАЙМ
Глава ФРС объяснил, от чего зависит дальнейшее снижение процентной ставки
Дальнейшее снижение процентной ставки в США будет зависеть от прогресса в замедлении инфляции и состояния рынка труда, заявил в среду председатель Федеральной... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T23:03+0300
2024-12-18T23:04+0300
экономика
джером пауэлл
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение процентной ставки в США будет зависеть от прогресса в замедлении инфляции и состояния рынка труда, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. "Что касается дополнительных сокращений (ставки - ред.), то мы намерены наблюдать за дальнейшим прогрессом в инфляции, а также за сохранением сильного рынка труда", - сообщил он журналистам на брифинге. Как отметил Пауэлл, хотя американская экономика и остается стабильной, руководство ФРС будет осторожно подходить к новым шагам по снижению ставки. Ранее в среду ФРС по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре 2024 года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. ФРС отмечает, что экономическая активность в США продолжала увеличиваться стабильными темпами. По сравнению с началом года рынок труда в целом ослабел, а инфляция показала прогресс в движении к целевому уровню в 2%. В то же время экономический прогноз остается неопределенным, Комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за возможными рисками.
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джером пауэлл, ключевая ставка фрс сша
Экономика, Джером Пауэлл, ключевая ставка ФРС США
23:03 18.12.2024 (обновлено: 23:04 18.12.2024)
 
Глава ФРС объяснил, от чего зависит дальнейшее снижение процентной ставки

ФРС: дальнейшее снижение процентной ставки зависит от инфляции и рынка труда

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Anne Nygård
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение процентной ставки в США будет зависеть от прогресса в замедлении инфляции и состояния рынка труда, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.
"Что касается дополнительных сокращений (ставки - ред.), то мы намерены наблюдать за дальнейшим прогрессом в инфляции, а также за сохранением сильного рынка труда", - сообщил он журналистам на брифинге.
Как отметил Пауэлл, хотя американская экономика и остается стабильной, руководство ФРС будет осторожно подходить к новым шагам по снижению ставки.
Ранее в среду ФРС по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых.
Американский флаг, Вашингтон, США
В США зафиксировали ускорение инфляции
11 декабря, 16:42
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре 2024 года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
ФРС отмечает, что экономическая активность в США продолжала увеличиваться стабильными темпами. По сравнению с началом года рынок труда в целом ослабел, а инфляция показала прогресс в движении к целевому уровню в 2%. В то же время экономический прогноз остается неопределенным, Комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за возможными рисками.
 
ЭкономикаДжером Пауэллключевая ставка ФРС США
 
 
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