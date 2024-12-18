https://1prime.ru/20241218/stavka-853676720.html
Глава ФРС объяснил, от чего зависит дальнейшее снижение процентной ставки
Глава ФРС объяснил, от чего зависит дальнейшее снижение процентной ставки - 18.12.2024, ПРАЙМ
Глава ФРС объяснил, от чего зависит дальнейшее снижение процентной ставки
Дальнейшее снижение процентной ставки в США будет зависеть от прогресса в замедлении инфляции и состояния рынка труда, заявил в среду председатель Федеральной... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T23:03+0300
2024-12-18T23:03+0300
2024-12-18T23:04+0300
экономика
джером пауэлл
ключевая ставка фрс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b2dfcba81328da689fbc3b90138304d2.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение процентной ставки в США будет зависеть от прогресса в замедлении инфляции и состояния рынка труда, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. "Что касается дополнительных сокращений (ставки - ред.), то мы намерены наблюдать за дальнейшим прогрессом в инфляции, а также за сохранением сильного рынка труда", - сообщил он журналистам на брифинге. Как отметил Пауэлл, хотя американская экономика и остается стабильной, руководство ФРС будет осторожно подходить к новым шагам по снижению ставки. Ранее в среду ФРС по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре 2024 года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. ФРС отмечает, что экономическая активность в США продолжала увеличиваться стабильными темпами. По сравнению с началом года рынок труда в целом ослабел, а инфляция показала прогресс в движении к целевому уровню в 2%. В то же время экономический прогноз остается неопределенным, Комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за возможными рисками.
https://1prime.ru/20241211/inflyatsiya-853497951.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_df71497d2a02c8af21dc6d50c0216cbb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джером пауэлл, ключевая ставка фрс сша
Экономика, Джером Пауэлл, ключевая ставка ФРС США
Глава ФРС объяснил, от чего зависит дальнейшее снижение процентной ставки
ФРС: дальнейшее снижение процентной ставки зависит от инфляции и рынка труда
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение процентной ставки в США будет зависеть от прогресса в замедлении инфляции и состояния рынка труда, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.
"Что касается дополнительных сокращений (ставки - ред.), то мы намерены наблюдать за дальнейшим прогрессом в инфляции, а также за сохранением сильного рынка труда", - сообщил он журналистам на брифинге.
Как отметил Пауэлл, хотя американская экономика и остается стабильной, руководство ФРС будет осторожно подходить к новым шагам по снижению ставки.
Ранее в среду ФРС по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых.
В США зафиксировали ускорение инфляции
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре 2024 года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
ФРС отмечает, что экономическая активность в США продолжала увеличиваться стабильными темпами. По сравнению с началом года рынок труда в целом ослабел, а инфляция показала прогресс в движении к целевому уровню в 2%. В то же время экономический прогноз остается неопределенным, Комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за возможными рисками.