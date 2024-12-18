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В ФРС допустили повышение процентной ставки в 2025 году
В ФРС допустили повышение процентной ставки в 2025 году - 18.12.2024, ПРАЙМ
В ФРС допустили повышение процентной ставки в 2025 году
Федеральная резервная система (ФРС) США не исключает возможность повышения процентной ставки в 2025 году, но считает такой сценарий маловероятным, заявил... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T23:40+0300
2024-12-18T23:40+0300
2024-12-18T23:41+0300
экономика
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США не исключает возможность повышения процентной ставки в 2025 году, но считает такой сценарий маловероятным, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл. "Нельзя в полной мере исключать или подтверждать что-либо, но это кажется маловероятным исходом", - сообщил он журналистам, комментируя возможность повышения процентной ставки в 2025 году. Пауэлл отметил, что руководство ФРС намерено продолжать добиваться прогресса в борьбе с инфляцией, сохраняя при этом сильный рынок труда. Ранее в среду ФРС по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре этого года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. ФРС отмечает, что экономическая активность в США продолжала увеличиваться стабильными темпами. По сравнению с началом года рынок труда в целом ослабел, а инфляция показала прогресс в движении к целевому уровню в 2%. В то же время экономический прогноз остается неопределенным, Комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за возможными рисками.
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ключевая ставка фрс сша, экспертное мнение
Экономика, ключевая ставка ФРС США, экспертное мнение
В ФРС допустили повышение процентной ставки в 2025 году
ФРС США не исключает повышение ставки в 2025 году, но считает это маловероятным
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США не исключает возможность повышения процентной ставки в 2025 году, но считает такой сценарий маловероятным, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл.
"Нельзя в полной мере исключать или подтверждать что-либо, но это кажется маловероятным исходом", - сообщил он журналистам, комментируя возможность повышения процентной ставки в 2025 году.
Пауэлл отметил, что руководство ФРС намерено продолжать добиваться прогресса в борьбе с инфляцией, сохраняя при этом сильный рынок труда.
Ранее в среду ФРС по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых.
ФРС США понизила базовую процентную ставку
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре этого года центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
ФРС отмечает, что экономическая активность в США продолжала увеличиваться стабильными темпами. По сравнению с началом года рынок труда в целом ослабел, а инфляция показала прогресс в движении к целевому уровню в 2%. В то же время экономический прогноз остается неопределенным, Комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за возможными рисками.