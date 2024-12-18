https://1prime.ru/20241218/terakt-853675162.html

Почему Киев не сознается в убийстве Кириллова? Объясняется просто

Почему Киев не сознается в убийстве Кириллова? Объясняется просто - 18.12.2024, ПРАЙМ

Почему Киев не сознается в убийстве Кириллова? Объясняется просто

Украина никогда не признает причастность к теракту, приведшему к гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллов. Такое мнение в эфире Радио... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T21:28+0300

2024-12-18T21:28+0300

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происшествия

украина

теракт

мнение

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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Украина никогда не признает причастность к теракту, приведшему к гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллов. Такое мнение в эфире Радио Sputnik высказал политолог Ростислав Ищенко.Он отметил, что Запад в настоящий момент активно прорабатывает способ заморозки конфликта на Украине и в этой связи оказывает на Киев давление , чтобы тот в инициативном порядке выступил с предложением о прекращении огня. Это, по мнению Ищенко, даст возможность Западу уже оказывать давление по поводу начала переговоров на Россию, аргументируя тем, что все готовы к переговорам, и лишь Российская Федерация хочет продолжения войны.Но признание Киева в организации и осуществлении теракта против генерала ВС РФ "сильно подрывает эту позицию Запада и дает России полное право отказаться от переговоров с террористами", подчеркнул Ищенко. Именно поэтому Киев никогда не признает ответственность за совершенный против генерала Кириллова теракт, заключил политолог.

https://1prime.ru/20241218/kirillov-853647992.html

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украина, теракт, мнение