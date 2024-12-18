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Товарооборот Китая и Украины за январь-ноябрь вырос на 20,5%
Товарооборот Китая и Украины за январь-ноябрь вырос на 20,5% - 18.12.2024, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и Украины за январь-ноябрь вырос на 20,5%
Товарооборот Китая и Украины за январь-ноябрь вырос на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,44 миллиарда долларов,... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T06:18+0300
2024-12-18T06:18+0300
2024-12-18T06:18+0300
экономика
мировая экономика
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ПЕКИН, 18 дек - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Украины за январь-ноябрь вырос на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,44 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные китайского главного таможенного управления.
В том числе Китай экспортировал на Украину товаров на сумму 3,36 миллиарда долларов, что на 35,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 4,076 миллиарда долларов - рост в годовом выражении составил 10,5%.
Отдельно в ноябре товарооборот двух стран составил 488,768 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 336,391 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 336,391 миллиона долларов.
По итогам прошлого года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 6,81 миллиарда долларов, сократившись на 15,6% по сравнению с 2022 годом.
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мировая экономика, китай, украина
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, УКРАИНА
Товарооборот Китая и Украины за январь-ноябрь вырос на 20,5%
Товарооборот Китая и Украины за январь-ноябрь вырос на 20,5%
ПЕКИН, 18 дек - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Украины за январь-ноябрь вырос на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,44 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные китайского главного таможенного управления.
В том числе Китай экспортировал на Украину товаров на сумму 3,36 миллиарда долларов, что на 35,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 4,076 миллиарда долларов - рост в годовом выражении составил 10,5%.
Отдельно в ноябре товарооборот двух стран составил 488,768 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 336,391 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 336,391 миллиона долларов.
По итогам прошлого года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 6,81 миллиарда долларов, сократившись на 15,6% по сравнению с 2022 годом.