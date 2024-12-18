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Турецкая лира снова обновила исторический минимум
Турецкая лира снова обновила исторический минимум - 18.12.2024, ПРАЙМ
Турецкая лира снова обновила исторический минимум
Стоимость турецкой лиры к доллару в среду вновь обновила исторический минимум и преодолела психологическую отметку в 35 лир за доллар, свидетельствуют данные... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T09:42+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стоимость турецкой лиры к доллару в среду вновь обновила исторический минимум и преодолела психологическую отметку в 35 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.27 мск курс доллара к турецкой лире рос на 0,13%, до 35,019 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 34,9746 лиры. Лира дешевеет к доллару седьмой месяц подряд. Одно из сильнейших месячных падений стоимости турецкой валюты наблюдалось в июне 2023 года, тогда она потеряла около четверти своей стоимости. Курс доллара в результате поднялся до 26,05 лиры с 20,8 лиры за доллар по итогам мая 2023 года. С начала текущего года лира подешевела к доллару почти на 19%, примерно с 29,48 лиры по итогам прошлого года.
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турция, лира, доллар, курсы валют
ТУРЦИЯ, лира, доллар, курсы валют
Турецкая лира снова обновила исторический минимум
Турецкая валюта вновь обновила исторический минимум в 35 лир за доллар
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стоимость турецкой лиры к доллару в среду вновь обновила исторический минимум и преодолела психологическую отметку в 35 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.27 мск курс доллара к турецкой лире рос на 0,13%, до 35,019 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 34,9746 лиры.
Лира дешевеет к доллару седьмой месяц подряд. Одно из сильнейших месячных падений стоимости турецкой валюты наблюдалось в июне 2023 года, тогда она потеряла около четверти своей стоимости. Курс доллара в результате поднялся до 26,05 лиры с 20,8 лиры за доллар по итогам мая 2023 года. С начала текущего года лира подешевела к доллару почти на 19%, примерно с 29,48 лиры по итогам прошлого года.
В Турции ожидают рост курса доллара к турецкой лире