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Россия установит новый рекорд по производству удобрений - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Россия установит новый рекорд по производству удобрений
Россия установит новый рекорд по производству удобрений - 18.12.2024, ПРАЙМ
Россия установит новый рекорд по производству удобрений
Россия произведет более 63 миллионов тонн минеральных удобрений в 2024 году и это абсолютный рекорд, сказал глава Российской ассоциации производителей удобрений | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T18:36+0300
2024-12-18T18:38+0300
экономика
россия
удобрения
производство
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия произведет более 63 миллионов тонн минеральных удобрений в 2024 году и это абсолютный рекорд, сказал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Мы в первый раз произведем более 63 миллионов тонн минеральных удобрений всех видов - это абсолютный рекорд со времен Советского Союза, России. Абсолютный прирост год к году будет порядка 6-7%", - сказал Гурьев в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что за последние 9 лет в сегмент минеральных удобрений было инвестировано около 2 триллионов рублей. Помимо этого, на внутренний рынок поставки удобрений составят порядка 5,5 миллиона тонн, что также является историческим максимумом. Кроме того, к 2030 году планируется выйти на объем производства 80 миллионов тонн внутри России. В отрасль планируется инвестировать порядка 1,5-1,7 триллиона рублей в ближайшие 10 лет, заключил он.
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россия, удобрения, производство
Экономика, РОССИЯ, удобрения, производство
18:36 18.12.2024 (обновлено: 18:38 18.12.2024)
 
Россия установит новый рекорд по производству удобрений

РАПУ: в 2024 г производство удобрений в РФ будет рекордным - свыше 63 млн тонн

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКалийные удобрения
Калийные удобрения - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия произведет более 63 миллионов тонн минеральных удобрений в 2024 году и это абсолютный рекорд, сказал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Мы в первый раз произведем более 63 миллионов тонн минеральных удобрений всех видов - это абсолютный рекорд со времен Советского Союза, России. Абсолютный прирост год к году будет порядка 6-7%", - сказал Гурьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что за последние 9 лет в сегмент минеральных удобрений было инвестировано около 2 триллионов рублей. Помимо этого, на внутренний рынок поставки удобрений составят порядка 5,5 миллиона тонн, что также является историческим максимумом.
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Кроме того, к 2030 году планируется выйти на объем производства 80 миллионов тонн внутри России. В отрасль планируется инвестировать порядка 1,5-1,7 триллиона рублей в ближайшие 10 лет, заключил он.
 
ЭкономикаРОССИЯудобренияпроизводство
 
 
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