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Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе - 18.12.2024, ПРАЙМ
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе
Шансы вступления Украины в Североатлантический альянса и при действующем президенте США Джо Байдене, и при будущем Дональде Трампе равны нулю. Такое... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T13:20+0300
2024-12-18T13:20+0300
россия
украина
алексей пушков
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Шансы вступления Украины в Североатлантический альянса и при действующем президенте США Джо Байдене, и при будущем Дональде Трампе равны нулю. Такое предположение высказал российский сенатор Алексей Пушков."Уже не только Трамп и (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, но и кандидат на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, сторонник предоставления Киеву немецких ракет "Таурус", заявил, что воюющая Украина не может стать членом НАТО и не может получить статус кандидата", - написал сенатор в своём Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в качестве комментария к заявлению спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша отметила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.До этого Мареш сообщил, что он будет готовить Украину к вступлению в Европейский союз и Североатлантический альянс.
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россия, украина, алексей пушков
РОССИЯ, УКРАИНА, Алексей Пушков
13:20 18.12.2024
 
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе

Пушков: шансы Киева на вступление в НАТО равны нулю и при Байдене, и при Трампе

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Шансы вступления Украины в Североатлантический альянса и при действующем президенте США Джо Байдене, и при будущем Дональде Трампе равны нулю. Такое предположение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Уже не только Трамп и (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, но и кандидат на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, сторонник предоставления Киеву немецких ракет "Таурус", заявил, что воюющая Украина не может стать членом НАТО и не может получить статус кандидата", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в качестве комментария к заявлению спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша отметила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.
До этого Мареш сообщил, что он будет готовить Украину к вступлению в Европейский союз и Североатлантический альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное
09:57
 
РОССИЯУКРАИНААлексей Пушков
 
 
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