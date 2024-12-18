https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653419.html
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе - 18.12.2024, ПРАЙМ
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе
Шансы вступления Украины в Североатлантический альянса и при действующем президенте США Джо Байдене, и при будущем Дональде Трампе равны нулю. Такое... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T13:20+0300
2024-12-18T13:20+0300
2024-12-18T13:20+0300
россия
украина
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_eb44ac3fad3e362a5937b6d7cdc74442.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Шансы вступления Украины в Североатлантический альянса и при действующем президенте США Джо Байдене, и при будущем Дональде Трампе равны нулю. Такое предположение высказал российский сенатор Алексей Пушков."Уже не только Трамп и (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, но и кандидат на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, сторонник предоставления Киеву немецких ракет "Таурус", заявил, что воюющая Украина не может стать членом НАТО и не может получить статус кандидата", - написал сенатор в своём Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в качестве комментария к заявлению спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша отметила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.До этого Мареш сообщил, что он будет готовить Украину к вступлению в Европейский союз и Североатлантический альянс.
https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853648253.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_a1e69a241c6bd941fa6a25e14b9889e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, алексей пушков
РОССИЯ, УКРАИНА, Алексей Пушков
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе
Пушков: шансы Киева на вступление в НАТО равны нулю и при Байдене, и при Трампе
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Шансы вступления Украины в Североатлантический альянса и при действующем президенте США Джо Байдене, и при будущем Дональде Трампе равны нулю. Такое предположение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Уже не только Трамп и (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, но и кандидат на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, сторонник предоставления Киеву немецких ракет "Таурус", заявил, что воюющая Украина не может стать членом НАТО и не может получить статус кандидата", - написал сенатор в своём Telegram-канале
.
Ранее пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в качестве комментария к заявлению спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша отметила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.
До этого Мареш сообщил, что он будет готовить Украину к вступлению в Европейский союз и Североатлантический альянс.
На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное