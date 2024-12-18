https://1prime.ru/20241218/ukraina-853653419.html

Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе

Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе - 18.12.2024, ПРАЙМ

Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО при Трампе

Шансы вступления Украины в Североатлантический альянса и при действующем президенте США Джо Байдене, и при будущем Дональде Трампе равны нулю. Такое... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T13:20+0300

2024-12-18T13:20+0300

2024-12-18T13:20+0300

россия

украина

алексей пушков

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Шансы вступления Украины в Североатлантический альянса и при действующем президенте США Джо Байдене, и при будущем Дональде Трампе равны нулю. Такое предположение высказал российский сенатор Алексей Пушков."Уже не только Трамп и (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, но и кандидат на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, сторонник предоставления Киеву немецких ракет "Таурус", заявил, что воюющая Украина не может стать членом НАТО и не может получить статус кандидата", - написал сенатор в своём Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в качестве комментария к заявлению спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша отметила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.До этого Мареш сообщил, что он будет готовить Украину к вступлению в Европейский союз и Североатлантический альянс.

https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853648253.html

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россия, украина, алексей пушков